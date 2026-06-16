Край. Обявиха голямата новина за самолетите

Пътниците във въздушния транспорт в Европейския съюз получават сериозна защита и реални шансове за обезщетение при анулирани полети, както и право на безплатен ръчен багаж към базовия самолетен билет. Европейските институции постигнаха това ключово решение в полза на гражданите на държавите членки след години на преговори.

Новите правила предвиждат пълно премахване на бюрократичните тежести за пътниците при закъснение на самолет с повече от три часа. В такива случаи авиокомпанията ще бъде задължена сама да се свърже с клиента, а единственото изискване към него ще бъде да попълни формуляр с данните от личната си карта и банкова сметка. Информацията за процедурата трябва да бъде предоставена в рамките на 48 часа, а самите парични средства ще се възстановяват в 7-дневен срок.

Промяната при правилата за ръчен багаж

Регламентът слага край на досегашната масова практика, при която компаниите налагаха солени такси от порядъка на 75 евро за багаж, надвишаващ лимита само с 2 сантиметра. Новите правила гарантират, че хората, пътуващи единствено с раница, няма да плащат за услуги, които не ползват. Базовата цена на самолетния билет вече задължително ще включва два безплатни компонента – дамска чанта или раничка, както и куфар с колелца. Поради конструктивните различия между самолетите липсват универсални размери в сантиметри, но минималният куфар остава защитен от допълнителни такси. В случай че даден пътник избере да лети без куфар, той ще има право на отстъпка и ще пътува на по-ниска цена.

Защита за семействата и срокове за внедряване

Социалните промени в регламента обхващат и пътуващите семейства, като се въвежда изискване родителите с деца на възраст до 14 години да бъдат настанявани безплатно един до друг в самолета, обясни пред bTV евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков. Преди да влезе в реална експлоатация, предстои документът да бъде гласуван в пленарната зала на Европейския парламент и да се публикува в Официалния журнал на ЕС. След официалното му обнародване авиокомпаниите ще разполагат с преходен период от 12 месеца, за да приведат своите резервационни и оперативни системи в пълно съответствие с новото европейско законодателство

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