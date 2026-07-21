Свят

Ужас в небето: Пътник бе засмукан при полет с Ryanair

Причината е прозорецът

Ужас в небето: Пътник бе засмукан при полет с Ryanair
21 юли 26 | 22:57
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Божана Войнишка

Пътници на Ryanair от Солун до Меминген преживяха кошмар, когато прозорец се пръсна на 10 000 метра, частично засмуквайки пасажер, който бе спасен от околните. Разследването разкри, че повредата е причинена от външен обект при излитане, а не от липса на поддръжка.


Свидетели на борда описват секунди на чист терор, в които оглушителен гръм е последван от внезапна декомпресия и смразяващ писък. Пътници от близките седалки са реагирали за частици от секундата, хващайки за краката засмуквания в ледения въздух мъж, докато кабината се е пълнила с хаос и падащи кислородни маски. Благодарение на тяхната самоотверженост и светкавичната реакция на пилотите, извършили аварийно кацане, сериозната трагедия е била избегната на косъм.

Въпреки че Ryanair категорично отрича пропуск в сигурността или лоша техническа поддръжка на машината, авиационните власти вече започнаха мащабна проверка. Разследващите органи изследват щателно материалите на фюзелажа и останките от акрилното стъкло, за да разберат как точно външен обект е успял да причини толкова фатално разрушение. Инцидентът повдигна сериозни въпроси в международната авиация относно устойчивостта на илюминаторите при неочаквани сблъсъци по време на излитане.


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Автор Божана Войнишка

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