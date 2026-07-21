Ужас в небето: Пътник бе засмукан при полет с Ryanair

Пътници на Ryanair от Солун до Меминген преживяха кошмар, когато прозорец се пръсна на 10 000 метра, частично засмуквайки пасажер, който бе спасен от околните. Разследването разкри, че повредата е причинена от външен обект при излитане, а не от липса на поддръжка.



Свидетели на борда описват секунди на чист терор, в които оглушителен гръм е последван от внезапна декомпресия и смразяващ писък. Пътници от близките седалки са реагирали за частици от секундата, хващайки за краката засмуквания в ледения въздух мъж, докато кабината се е пълнила с хаос и падащи кислородни маски. Благодарение на тяхната самоотверженост и светкавичната реакция на пилотите, извършили аварийно кацане, сериозната трагедия е била избегната на косъм.

Въпреки че Ryanair категорично отрича пропуск в сигурността или лоша техническа поддръжка на машината, авиационните власти вече започнаха мащабна проверка. Разследващите органи изследват щателно материалите на фюзелажа и останките от акрилното стъкло, за да разберат как точно външен обект е успял да причини толкова фатално разрушение. Инцидентът повдигна сериозни въпроси в международната авиация относно устойчивостта на илюминаторите при неочаквани сблъсъци по време на излитане.



