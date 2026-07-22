След 74 години! Откриха изчезнал самолет

Отломки на самолет бяха открити на морското дъно край бреговете на Пуерто Рико 74 години след разбиването му. Фондацията Аir and Sea Heritage и предаването „Експедиция в непознатото“ по канала "Дискавъри" са обединили усилията си, за да открият местоположението на самолета.

Машината е излетяла от Пуерто Рико към Ню Йорк на 11 април 1952 година. Малко след излитането и двата двигателя се повреждат, което принуждава пилотите да извършат аварийно кацане на вода. Всички на борда оцеляват след първоначалния удар. Но 52 пътници са се удавили, въпреки че самолетът разполага с достатъчно спасителни жилетки. 17 души, сред които и 5-членният екипаж, са спасени.