Бензинов лов започна в Русия

Руските власти започнаха истински лов за бензин по домовете и гаражите на хората. Полицаи провеждат акции в Псковска област, за да открият жители, натрупали запаси от все по-дефицитното гориво. Нарушителите получават административни актове и са заплашени с глоби от 5000 до 15 000 рубли. Проверяват се частни къщи, дворове и цели гаражни кооперации.

Русия е обхваната от тежка горивна криза след серия украински удари срещу рафинерии, нефтени бази и транспортна инфраструктура. Ограничения или недостиг вече са регистрирани в десетки региони, а производството на бензин е спаднало значително под обичайните за сезона нива. Кремъл ограничава износа, търси внос и дава предимство на автомобили, които снабдяват големите хранителни вериги.

Тарашат къщи и гаражи

За мащабните проверки съобщи губернаторът на Псковска област Михаил Ведерников. По думите му служителите на реда продължават операциите в общините в целия регион. „Продължават обиските в общините в региона, включително в помещенията на частни домове и в гаражни кооперации“, заяви Ведерников.

Акциите разкрили, че местни жители държат големи количества бензин в гаражите си. Според губернатора подобно складиране е строго забранено от правилата за пожарна безопасност и създава опасност не само за собствениците, но и за съседните имоти.

На всички установени нарушители са съставени административни актове. Глобите варират между 5000 и 15 000 рубли в зависимост от конкретното нарушение и количеството открито гориво.

Бензинът свършва, властта успокоява

Ведерников твърди, че положението със снабдяването „постепенно се изравнява“. Малко преди това обаче самият той призна, че в повечето райони все още има сериозни проблеми с бензин АИ-95.

Кризата започна да се усеща особено силно през юни, когато редица региони въведоха лимити за продажба. В края на месеца ограничения вече действаха в поне 56 руски области, а на места горивото се отпускаше само в резервоара на автомобила, но не и в туби и други съдове.

В поне шест региона беше въведено и зареждане според четните и нечетните номера на автомобилите. Мярката трябва да намали гигантските опашки и паническото изкупуване, но допълнително разгневи шофьорите.

Работете от вкъщи, за да не харчите

Заради недостига властите в Новосибирска област призоваха работодателите да пуснат служителите си на дистанционна работа. Целта е хората да използват по-рядко автомобилите си и да бъде спестено останалото гориво.

Подобен апел отправи и кметът на Иркутск Руслан Болотов. Местните работодатели бяха помолени да преценят дали част от персонала може временно да работи от домовете си.

Край бензиностанциите в града започнаха да бъдат поставяни и преносими тоалетни за шофьорите, принудени да прекарват часове в колоните. В Иркутска област беше обявена повишена готовност, а продажбите бяха ограничени до 50 литра на автомобил в част от обектите.

На колела, коне и 36 часа опашка

Недостигът вече променя ежедневието на милиони руснаци. В някои райони хората все по-често оставят автомобилите и се придвижват с велосипеди, а местни медии съобщават дори за връщане към конете.

На най-засегнатите места шофьори прекарват почти денонощие край колонките. Появиха се и предприемчиви руснаци, които продават местата си на опашките срещу стотици долари.

Кризата предизвика нормиране, празни колонки и рязко поскъпване. В анексирания Севастопол официалните цени скочиха с около 30 процента само за седмица, а реалните суми на някои бензиностанции са още по-високи.

Дроновете удариха Путин по резервоара

Основната причина за бензиновия кошмар са украинските удари срещу руската нефтопреработвателна система. От март насам са атакувани десетки рафинерии, складове и енергийни обекти, като значителна част от преработвателния капацитет на страната временно е извадена от строя.

Владимир Путин вече призна, че в страната има „определен недостиг“ на гориво. Руските власти се опитват да овладеят положението чрез ограничения върху износа, внос от чужбина и приоритетно снабдяване на държавните служби, земеделието и хранителните вериги.

Докато Кремъл обещава стабилизиране, полицията вече търси последните литри бензин не само по бензиностанциите, а и в гаражите на самите руснаци.