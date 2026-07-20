Пълен обрат в Унгария! Мадяр се извини на кралицата на шахмата

Унгарският премиер Петер Мадяр призна, че е допуснал грешка, като набързо е предложил на гросмайсторката Юдит Полгар да стане президент на страната.

Това стана ясно от негово видеосъобщение, излъчено от националните телевизионни канали.

Той заяви, че съжалява за отказа ѝ и поема пълна отговорност за ситуацията.

"Днес проведох разговор с Юдит Полгар, жива легенда на Унгария. Джудит ме информира, че при тези обстоятелства няма да се съгласи с кандидатурата си. Съжалявам за решението ѝ, но в същото време напълно го уважавам.

Съжалявам, ако някакви грешки в комуникацията, произтичащи от ентусиазма, от радостта и абсолютното ми доверие, са допринесли за ситуацията и взетото решение.

Отговорността за тези грешки лежи изцяло върху мен," добави министър-председателят, благодарейки на Полгар "за всичко, което е направила за унгарската нация."

ПРеди час Полгар отхвърли предложението на унгарския премиер Петер Мадяр да се кандидатира за президент на страната с пост в своята Facebook страница.

"Високо оценявам жеста на министър-председателя, който покани независим кандидат – човек, който стои извън партийната политика – да заеме поста президент, въпреки значителната парламентарна тежест на неговата партия. Въпреки това, не чувствам сила да поема историческата отговорност за обединението на разделената нация. Затова не мога да приема тази покана," подчерта Полгар.

Джудит Полгар е на 49 години. Тя е унгарска шампионка за 1991 г. и единствената жена шахматистка в историята, която е достигнала рейтинг от 2700.

През 1991-1994 г. тя беше най-младият гросмайстор в света. От началото на 90-те години тя играеше наравно с водещи мъжки гросмайстори, печелейки много международни турнири.

Тя победи Анатолий Карпов, Вишванатан Ананд и Магнус Карлсън.