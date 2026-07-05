Унгарският президент отказа да си тръгне, Мадяр вади най-тежкото оръжие

Правителството на унгарския премиер Петер Мадяр внесе в парламента проект за конституционна промяна, с която мандатът на президента Тамаш Шуйок трябва да бъде прекратен предсрочно. Шуйок, смятан за съюзник на бившия премиер Виктор Орбан, отказа да подаде оставка въпреки натиска на новата власт.

Управляващата партия „Тиса“ има парламентарното мнозинство, необходимо за промени в основния закон, което прави приемането на проекта вероятно. Ако текстовете минат, Унгария ще получи нов държавен глава по-малко от три години след началото на петгодишния мандат на сегашния президент.

Удар по наследството на Орбан

Мадяр представя инициативата като част от по-широк опит за разграждане на политическата и институционалната система, изградена през 16-те години управление на Орбан. Според Ройтерс партията „Тиса“, която свали националистическото правителство на Орбан през април, може да използва квалифицираното си мнозинство, за да променя конституцията и да отменя спорни решения от предишния период. Президентът в Унгария има предимно представителни функции, но може да връща закони в парламента или да ги изпраща в Конституционния съд, което го прави важен играч при големи реформи.

„Възстановяването на Унгария не може да започне, ако най-висшият държавен служител остане същият човек, който помогна за разрушаването на унгарската република и аплодираше правителството, което премахна върховенството на закона“, заяви Мадяр в публикация в социалните мрежи.

Премиерът настоява, че държавният глава трябва да бъде символ на единството на нацията, а не фигура, свързана с предишния режим. По думите му парламентът ще избере нов президент още през лятото. Новият държавен глава ще изпълнява функциите си за срок до пет години или до приемането на нова конституция.

Шуйок не отстъпва

Шуйок неколкократно е отхвърлил призивите на Мадяр доброволно да напусне поста. Според Евронюз той е поискал становище от Венецианската комисия, след като правителството задейства процедурата за отстраняването му чрез конституционна поправка. Комисията на Съвета на Европа разглежда проекта по ускорена процедура, а нейна делегация трябва да обсъди реформата в Будапеща.

Президентът твърди, че няма политически дневен ред и че е изпълнявал ролята си като необходим коректив. От лагера на Орбан определят инициативата като противоконституционна и като политическа чистка. Мадяр обаче обвинява Шуйок, че по време на мандата си е мълчал по болезнени теми - включително случаи на системно малтретиране на деца в държавни институции и натиск срещу журналисти.

Съдът също влиза под ножа

Законопроектът не спира до президентството. Той предвижда съкращаване на мандатите на съдиите в Конституционния съд и въвеждане на максимална възраст от 70 години за заемане на длъжността. Ако промяната бъде приета, председателят на Конституционния съд Петер Полт ще трябва да напусне поста си, тъй като през септември навършва 71 години.

Полт е бивш главен прокурор и дългогодишен съюзник на Орбан. Предвидената възрастова граница би го принудила да се оттегли, а пакетът на Мадяр включва и ограничаване на депутатските мандати до 12 години. Реформата предвижда още Конституционният съд да възстанови правомощията си по бюджетни въпроси, ограничени при управлението на Орбан.

Спор за демокрацията

Критиките срещу проекта вече се усилват. Ройтерс съобщи, че две унгарски правозащитни организации са разкритикували проекта заради начина, по който се предлага отстраняването на държавния глава. „Амнести интернешънъл“ в Унгария смята, че Шуйок е загубил достойнството на поста, но посочва, че импийчмънтът би бил по-справедлив и по-прозрачен път от премахване чрез конституционна поправка.

Политическият анализатор Габор Тьорьок също предупреди срещу отстраняване на президент „с едно изречение в конституционна поправка“. По думите му онези, които гласуват това, очевидно смятат, че могат да правят всичко със своето квалифицирано мнозинство. Унгарският съюз за граждански свободи пък смята, че лимитът за депутатски мандати не е толкова спешна тема и трябва да бъде решен в рамките на по-задълбочен конституционен преглед.

Нова конституция на хоризонта

Мадяр вече обяви, че консултациите за изработването на нов основен закон ще започнат през септември. Идеята е той да замени конституцията, приета по времето на Орбан, като процесът трябва да включва обществено обсъждане и референдум. Така отстраняването на Шуйок се превръща не в изолиран ход, а в първи голям тест за амбицията на новата власт да пренапише институционалната карта на Унгария.

Проектът включва и създаване на Национална агенция за възстановяване на активи. Тя трябва да издирва и връща публични средства, за които има съмнения, че са били неправомерно присвоени по време на управлението на Орбан. Мадяр обещава в тази структура да работят „най-добрите полицаи, най-добрите следователи и най-добрите експерти“, а според него корупцията е струвала на Унгария между 8 и 10 процента от брутния вътрешен продукт през последните години.

Това е най-острият институционален сблъсък в Унгария след падането на Орбан от власт. За Мадяр залогът е да докаже, че промяната няма да остане лозунг, а ще стигне до най-високите държавни постове. За критиците му опасността е друга - че мнозинството, дошло с обещание да възстановява демокрацията, може да започне да действа със същата твърда ръка, срещу която се обявяваше. Отговорът ще дойде не само от парламентарното гласуване, а и от това дали новата власт ще успее да убеди Европа, че разчистването не е реванш, а връщане към правила.

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