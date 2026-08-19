Тръмп погледна към Ким Чен-ун. Поиска среща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява пред сътрудниците си за среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун още тази есен, съобщи в. "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на американски официални представители, предаде БТА.

Тръмп е обсъждал на четири очи организирането на лична среща с Ким Чен-ун по време на следващото му пътуване в Азия, което може да се състои през ноември по повод срещата на върха на организацията на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в китайския град Шънчжън, който граничи с Хонконг, пише вестникът.

Ройтерс отбелязва, че не може още да потвърди тази информация.

В неделя Тръмп инструктира Пентагона "значително да намали съвместните военни учения с Южна Корея" заради отказа на Сеул да подкрепи действията на САЩ срещу Иран.

Южна Корея обяви тази сутрин, че нейните военни са се споразумели да съкратят съвместните си учения със 6 дни по искане на Вашингтон и те ще приключат още в петък. Все пак Пентагонът увери , че „целите“ на ученията се запазват. В същото време Южна Корея е била изненадана от разпореждането на Тръмп, стана ясно по време на парламентарно изслушване в Сеул.