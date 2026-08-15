Тръмп обяви новата територия на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп каза, че ще обяви Ормузкия поток за "територия на САЩ", предадоха световните агенции. "Ройтерс" посочва, че така Тръмп е ескалирал реториката за този жизненоважния воден път, по който минават значителен дял от глобалните доставки на петрол.

"Малко след като победим Иран, ще обявя Ормузкия проток за територия на САЩ", каза с лека усмивка Тръмп на митинг в Гардън Сити, близо до Ню Йорк. Тонът, с който американският президент заяви това, остави впечатлението, че той се шегува, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

"Това, което правим, е чудесна услуга за света, не само за нас самите... и наистина вършим чудесна работа", каза още президентът на САЩ.

Той даде да се разбере, че никога няма да се извини за нападението, което предприе заедно с Израел срещу Иран на 28 февруари тази година, поставяйки началото на войната.

По-малко от три месеца преди ключовите междинни избори за Конгрес в САЩ в началото на ноември, Тръмп се обърна към американците, които "плащат малко повече за бензин" заради войната.

"Трябва да помните, че това е цената, за да гарантираме, че "една много лоша страна" няма да се сдобие с ядрено оръжие", подчерта той. Малко по-рано Тръмп предупреди в интервю за телевизия "Фокс Нюз", че САЩ ще ударят здраво Иран икономически.