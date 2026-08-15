Мъск се върна при Тръмп с чек за 100 милиона

Доналд Тръмп и Илон Мъск отново са политически приятели - поне достатъчно, за да заложат заедно огромна сума на изборите през ноември. След една от най-шумните публични кавги във Вашингтон милиардерът възнамерява да похарчи поне 100 млн. долара, за да помогне на републиканците да запазят контрола над Конгреса. Двамата вече разговарят по телефона приблизително веднъж месечно. Но според „Уолстрийт джърнъл“ Тръмп признавал насаме, че отношенията им вероятно никога няма да бъдат толкова близки, колкото преди.

Истинското сдобряване станало видимо през май на борда на президентския самолет „Еър Форс Уан“, когато Мъск се присъедини към делегацията на Тръмп за пътуване до Китай. Само година по-рано двамата се замеряха публично с обвинения и заплахи, но по време на дългия полет към Пекин атмосферата била съвсем различна. Мъск разказвал за бъдещи заводи в САЩ, Тръмп споделил за видео с космическо изстрелване, което гледал, и дори попитал милиардера за един от малките му синове.

На борда дошла новината за 100-те милиона

Именно по време на това пътуване Мъск дал на хората около президента новината, която те чакали от месеци - отново ще помага на републиканците. Според източниците на „Уолстрийт джърнъл“ той планира да вложи поне 100 млн. долара в операция за мобилизиране на избиратели преди междинните избори, на които републиканците ще се опитат да запазят мнозинствата си в Конгреса.

Размерът на операцията може да стане дори по-голям. Ройтерс съобщи още в края на юли, че политическата организация на Мъск America PAC подготвя кампания за 100-120 млн. долара в поне осем щата, включваща агитация от врата на врата, дигитална реклама и директни писма до консервативни избиратели. Говорителят на организацията тогава заяви, че екипът е „развълнуван отново да бъде част от отбора“.

Ванс и Уайлс играли ролята на семейни терапевти

Примирението не станало от само себе си. Само ден след зрелищния публичен сблъсък през юни 2025 г. вицепрезидентът Джей Ди Ванс и началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс потърсили Мъск, за да свалят градуса на напрежението. Разговорът минал добре, а няколко дни по-късно милиардерът разговарял и със самия Тръмп и след това публично признал, че някои от нападките му са отишли твърде далеч.

Ванс продължил да държи отворен канала към Мъск и през следващите месеци. Това се оказало важно, защото милиардерът междувременно заплашваше да създаде собствена политическа партия, което можеше да отнеме гласове от републиканците. В крайна сметка той се отказал от идеята, а близките му отношения с Ванс - смятан за един от вероятните претенденти за президентската номинация през 2028 г. - също помогнали за размразяването.

Само преди година си разменяха тежки удари

Всичко това изглежда още по-необичайно на фона на случилото се през юни 2025 г. Мъск атакува ключовия данъчен и бюджетен законопроект на Тръмп, наричайки го „отвратителна мерзост“ и предупреждавайки, че ще увеличи американския дълг. Президентът отвърна, че милиардерът се противопоставя на закона заради премахването на стимули за електромобили, и заговори за възможно прекратяване на държавните договори с неговите компании.

После спорът престана да бъде политически и стана съвсем личен. Мъск обяви, че Тръмп нямало да спечели изборите без неговата помощ, подкрепи призив за импийчмънт и публикува недоказано твърдение, свързващо президента с материалите по случая „Епстийн“. Част от най-острите публикации впоследствие бяха изтрити, а самият Мъск призна, че е прекалил.

Тръмп тогава също не звучеше като човек, който скоро ще прощава. Той предупреди, че за Мъск може да има „сериозни последствия“, ако започне да финансира демократите, а републикански конгресмени открито се притесняваха, че кавгата между президента и най-големия политически донор от изборите през 2024 г. може да им струва скъпо на междинния вот.

Приятели пак, но не чак като едно време

Сега телефоните отново работят. Според „Уолстрийт джърнъл“ Тръмп и Мъск говорят приблизително веднъж месечно, като обсъждат технологии, Китай, изкуствен интелект и световни събития. Белият дом също вече представя милиардера като ценен съюзник, макар зад кулисите да остава усещането, че пукнатината от миналото лято не е напълно заличена.

И самият Мъск очевидно предпочита този път политическото му участие да бъде по-малко театрално. През кампанията през 2024 г. той се превърна в една от най-разпознаваемите фигури около Тръмп и похарчи близо 300 млн. долара за изборите и свързани политически инициативи. Сега милиардерът отново дава парите си на републиканската машина, но изглежда няма намерение всекидневно да бъде част от политическото шоу във Вашингтон.

За Тръмп примирието идва в удобен момент. Републиканците са изправени пред тежка битка за запазване на контрола върху Конгреса, а операция за мобилизиране на избирателите за над 100 млн. долара е помощ, която малко партии биха отказали. За Мъск пък възстановените отношения с Белия дом прекратяват война, която застрашаваше да противопостави политическите му амбиции на огромните държавни интереси на SpaceX и останалите му компании.