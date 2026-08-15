Тръмп хвърли бомба: Ормузкият проток става американски?

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че след победа над Иран ще обяви стратегическия Ормузки проток за „територия на САЩ".. Тонът му остави впечатление, че може да се шегува, а Ройтерс отбелязва, че не е ясно дали думите му представляват нова политическа позиция.

„Малко след като победим Иран... ще обявя Ормузкия проток за територия на САЩ“, каза Тръмп на митинг в Гардън Сити, близо до Ню Йорк. Той произнесе думите с лека усмивка, което според Франс прес остави впечатлението, че президентът може да се шегува.

Ройтерс също посочва, че засега не е ясно доколко сериозно трябва да се възприема изказването и дали то отразява промяна в политиката на Вашингтон.

„Това, което правим, е чудесна услуга за света, не само за нас самите... и наистина вършим чудесна работа“, каза американският президент.

Тръмп даде да се разбере и че няма намерение да се извинява за американското участие във войната с Иран, започнала след съвместните действия на САЩ и Израел на 28 февруари тази година.

По-малко от три месеца преди ключовите междинни избори за Конгреса в САЩ в началото на ноември Тръмп се обърна и към американците, които вече плащат повече за гориво заради конфликта.

Той заяви, че хората трябва да приемат по-високата цена на бензина като необходима жертва, за да бъде предотвратено придобиването на ядрено оръжие от Иран.

По-рано Тръмп предупреди в интервю за Fox News, че САЩ ще ударят Иран сериозно в икономически план.

Защо Ормузкият проток е толкова важен?

През Ормузкия проток обичайно преминава около една пета от световния износ на петрол, както и значителна част от световните доставки на втечнен природен газ. Заради стратегическото му значение водният път се превърна в една от най-важните точки на напрежение за международните енергийни пазари.

В момента трафикът през протока е силно ограничен. По данни, цитирани от Ройтерс, през него са преминали едва няколко плавателни съда, докато преди войната маршрутът е обслужвал повече от 130 кораба дневно.

Иран от своя страна категорично отхвърля твърденията на Тръмп за американски контрол над протока. Техеран настоява, че преминаването през него се определя от иранските власти.

Петролът поскъпва

Новите изявления на Тръмп идват на фона на повишаващи се цени на петрола. Сортът „Брент“ се приближава до 90 долара за барел.

В САЩ средната цена на бензина е достигнала 4,08 долара за галон, което е с 29% повече спрямо година по-рано, когато цената е била 3,16 долара.

По-високите цени на горивата са особено чувствителна тема за Тръмп, тъй като в предизборната си кампания той обещаваше да намали разходите за енергия. Демократите вече използват икономическите последици от войната като политически аргумент преди междинните избори.