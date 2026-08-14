Първите в света ловци на педофили са звезди в американско тв шоу. После ги заключват

Модата на т.нар. „ловци на педофили“, които примамват предполагаеми насилници в интернет чрез фалшиви профили на деца, избухна с огромна сила в Западна Европа през последното десетилетие. Докато тези аматьорски групи се рекламират в социалните мрежи като спасители на децата, правосъдните системи в държави като Великобритания, Франция и Германия ги третират с нарастваща строгост. Прокурорите и полицията предупреждават, че прекрачването на закона ги превръща от свидетели в опасни престъпници, прекрачващи тънката граница между справедливост и анархия.

Къде се заражда движението?

Феноменът на организирания лов на педофили от цивилни граждани води своите корени от САЩ и Западна Европа, като основният двигател на Стария континент стана Обединеното кралство. Голямо вдъхновение за съвременните онлайн отряди даде американското риалити шоу „Да хванеш хищник“ (To Catch a Predator), излъчвано до 2007 г. В него журналисти, съвместно с правоприлагащите органи, примамваха и разобличаваха насилници пред скрити камери.

Западна Европа бързо копира и модифицира този модел. Около 2014–2015 г. във Великобритания започнаха да никнат десетки аматьорски групи като Groom Resistance Scotland, Dark Justice и др., които превърнаха лова в истинско онлайн зрелище. Те започнаха да излъчват засадите си на живо във Facebook и YouTube, събирайки стотици хиляди последователи. Впоследствие моделът беше изкривен и в Източна Европа от радикални неонацистки движения, като организацията на Максим Марцинкевич-Тесак в Русия.

Какви наказания налага съдът на „ловците“?

Макар че в някои случаи полицията използва събраните от чатовете доказателства за официални арести, съдебната система в Западна Европа налага тежки наказания на активистите, когато те нарушат закона. Самите ловци често биват съдени и пращани зад решетките за сериозни престъпления.

При физическо насилие и отвличане, когато групата премине границата на „гражданския арест“ и упражни физическа сила, заплахи, принуда или незаконно задържане, членовете ѝ получават ефективни присъди за хулиганство, нанасяне на телесни повреди и отвличане. В Англия и Франция има редица случаи на осъдени бдители на по няколко години затвор за побой над заподозрени. Вторият голям капан е притежанието и разпространението на забранени материали. За да примамят таргетите си, ловците често изпращат или изискват неприлични снимки. Европейските съдилища са категорични, че цивилните граждани няма правото на полицията да боравят с такива материали. Всеки ловец, който съхранява или препраща подобни изображения в чата, бива подведен под наказателна отговорност за разпространение на детска порнография. Освен това публичното споделяне на лични данни, адреси и лица на заподозрени в мрежата преди съдебно решение води до тежки глоби и присъди за онлайн тормоз, клевета и застрашаване на обществения ред, тъй като често отрядите нападат напълно невинни хора заради грешка в имената.

Първите осъдени ловци в Англия: Прецедентът COST

Истинският съдебен прецедент и исторически обрат в отношението на закона към бдителите в Англия се случи с делото срещу членовете на групата COST (Child Online Safety Team). Сам Милър и Джеймс Мос (на снимката горе) станаха първите самозвани ловци на педофили в Обединеното кралство, които получиха ефективни присъди и бяха пратени зад решетките за своята дейност.

Криминалната им проява се разиграва по време на акция, излъчвана на живо в интернет пред хиляди потребители. Милър и Мос атакуват баща на семейство, когото погрешно припознават като осъден изнасилвач. Бдителите го повалят на земята с брутална сила, заслепяват го с фенер в очите и започват публично да го унижават на улицата, обвинявайки го пред камерата в сексуална кореспонденция с дете. Кралският съд в Нюкасъл размаза защитата им, като съдията отсече, че мотивът на подсъдимите е бил „евтина публичност, себеизтъкване и грандоманство“, а не реална грижа за децата или разкриване на престъпници. Сам Милър получи девет месеца ефективен затвор за незаконно лишаване от свобода (false imprisonment), а Джеймс Мос се размина на косъм с шест месеца условно наказание, тъй като нямаше предишни провинения, за разлика от Милър, който вече бе хващан да се представя фалшиво за полицай.

Прецедентът в Сената: Нямат право на неприкосновеност

През 2020 г. Върховният съд на Обединеното кралство постави историческо тълкувателно решение по делото Sutherland v HMA. Осъден педофил се опита да събори присъдата си с аргумента, че ловците, които са го хванали, са нарушили правото му на личен живот, гарантирано от Член 8 от ЕКПЧ.

Магистратите обаче отсякоха, че доказателствата от ловците са легални в съда, защото престъпната комуникация не е защитена от правото на конфиденциалност. Същевременно съдът дебело подчерта, че това не дава амнистия на самите бдители. Ако по време на акцията те извършат престъпление като удар, заплаха, изнудване или саморазправа, те автоматично отиват на подсъдимата скамейка редом с хората, които са преследвали.

