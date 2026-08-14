Медийният скандал на века! Хванаха шефа на "Форбс" с 6 млн. долара под масата

Купени ли са класациите на „Форбс“ за милиардери и съветници? Това е въпрос за 6 милиона долара, който взриви „Форбс“ и света, и доведе до падането на недосегаем медиен бос.

Човекът, който чертаеше границите на световния успех и определяше кой е достоен да влезе в пантеона на най-богатите, се оказа уязвим пред най-старото изкушение на света - парите под масата.

Години наред главният директор по съдържанието и дългогодишен главен редактор на „Форбс“ Рандъл Лейн изглеждаше абсолютно недосегаем на своя трон в Меката на капитализма.

Неговият подпис под престижните класации на списанието имаше силата да изстрелва финансови кариери в стратосферата или да ги срива със земята.

Чутовен скандал обаче доказа, че никой не е по-голям от греха си. Таен трансфер от 6 милиона долара, маскиран като „личен подарък“ от бизнес партньор, превърна медийният магнат в поредния уволнен чиновник и взриви репутацията на икономическата библия на планетата.

Скандалът

Рандал Лейн вече не заема поста главен редактор на Forbes, след като ръководството на изданието научи, че е получил 6 милиона долара от основателя на Shook Research, RJ Shook. Тайната уговорка изтече след разкритие на The New York Times.

Shook Research работи с Forbes вече няколко години по материали и оценки на професионалисти в управлението на богатство.

Оказа се, че Шук е прехвърлил посочената сума на Лейн от собствените си средства.

Плащането става известно след смяната на собствеността на Shook Research. Инвеститори от PPC Enterprises придобиха контролен дял в компанията и откриха информация за трансфера на пари, информирайки ръководството на Forbes.

През юли Лейн потвърди, че наистина е получил средствата. След това напуска поста главен редактор. Кери Лоуърман беше временно назначен да изпълнява длъжностите му.

Самият бивш главен редактор призна, че е допуснал грешка. Той обясни получаването на парите с това, че ги смята за личен подарък от приятел.

В същото време вътрешните правила на Forbes забраняват на служителите да получават лични ползи от търговската дейност на изданието, както и да извършват работа с трети страни без подходящо одобрение.

Последиците

Този скандал продължава да слага петно на съмнение за легитимността на класациите на Forbes, особено тези - за най-добрите финансови съветници.

Случаят засили дългогодишните критики към бизнес модела на списанието.

Според разследващите журналисти отбелязват, че финансовите съветници формално не плащат такса, за да влязат в списъците, но те купуват скъпи права за реклама, лога и плакети от Forbes.

Сегашният директор на Shook Research, Моли Бенард, спешно изпрати писма до засегнатите финансови съветници, за да ги увери, че класациите остават чисти, а основателят на компанията Р. Дж. Шук беше принуден да прекъсне всичките си оперативни връзки с компанията си малко преди Forbes официално да уволни Рандъл Лейн.

Скандалът съвпада с период, в който Комисията по ценните книжа и борсите в САЩ вече затегна контрола над финансовите консултанти за това как използват подобни медийни награди в маркетинга си.