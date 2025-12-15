Предупреждение от Юнеско! Тревожен спад

Последните години показват тревожен спад на свободата на изразяване в световен мащаб, предупреждава ЮНЕСКО. Индексът на свободата на изразяване на организацията е намалял с 10% между 2012 и 2024 г., което е сравнимо с времената на Първата и Втората световна война, както и със Студената война. Най-резкият спад е регистриран след 2020 г.

ЮНЕСКО подчертава, че този индекс отразява също свободата на печата. Автоцензурата се засилва, като много медийни специалисти избягват теми като корупцията, екологичните престъпления и правата на човека.

Организацията предупреждава и за увеличени ограничения върху медиите от страна на правителствата, включително чрез цифрово наблюдение. Закони за клевета, реч на омразата и дезинформация се използват все по-често, за да сплашват или заглушават журналисти.

Най-добри резултати имат Западна Европа и Северна Америка, но дори там се наблюдават ограничения, особено по отношение на свободата на науката и културната сфера.

ЮНЕСКО свързва тези тенденции със засилена поляризация, отслабване на парламентарните и съдебни институции и намалено обществено доверие в информацията. Въпреки това се наблюдават и положителни тенденции – усилията в областта на международната разследваща журналистика и признаването на обществени медии продължават да растат, съобщи БТА

