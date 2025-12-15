Започна решаваща среща в Берлин, Тръмп звъни на Зеленски

Украйна и САЩ водят преговори в Берлин за прекратяване на конфликта с Русия., като до момента страните не са постигнали споразумение по въпроса за териториите. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц след няколко кръга двустранни преговори.

Президентът добави, че представители на Украйна ще продължат преговорите с американските си колеги, вече с участието на евролидерите тази вечер.

Украинската делегация работи почти денонощно, за да постигне резултати, според Зеленски. Той каза, че не всички въпроси са били прости. Болният въпрос е за територията на Донбас.

"Имаше достатъчно диалог за териториите. Засега имаме различни позиции, ще кажа честно. Но мисля, че колегите чуха личната ми позиция. Много се радвам, че лично успях я да предам", каза украинският лидер.

Зеленски каза, че Украйна и САЩ са готови да работят продуктивно за намиране на решение, което да приближи края на конфликта.

Неназован американски служител заяви, че 90% от всички въпроси са били договорени по време на дискусиите, пише Reuters. Източникът добавя, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил доволен от резултатите на преговорите.

Ръководителят на Белия дом се очаква да се обади на Зеленски и европейските лидери, които се включват във вечерната среща.

Ройтерс съобщава, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, както и лидерите на Обединеното кралство, Италия, Нидерландия, Полша и Швеция, ще се присъединят към преговорите.

Вестник Еl Mundo съобщава, че френският президент Еманюел Макрон също е в Берлин, заедно с германския канцлер Фридрих Мерц. Премиерът на Испания обаче няма да дойде на срещата.

