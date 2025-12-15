Зеленски проговори от Берлин. Не беше постигнат компромис

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че позициите на САЩ и Украйна по отношение на разделянето на териториите все още се различават. Той обяви това по време на съвместна пресконференция с Фридрих Мерц на Германо-украинския икономически форум, предава Европейская правда.

В контекста на обсъждането на територията Зеленски отбеляза, че "има трудни въпроси и е важно да работим заедно по тях“, за да бъде решението на тези въпроси справедливо, посочва Фокус.

"Диалогът за териториите беше достатъчен и мисля, че засега все още имаме различни позиции, ако трябва да бъда откровен. Но мисля, че колегите ми чуха личната ми позиция... смятам, че всички са готови да работят продуктивно, за да намерят решение с уважение към Украйна, което ще доближи края на войната“, заяви той.

Зеленски добави още, че въпросът за територията "е болезнен“ и че позициите на Украйна и Руската федерация по този въпрос също са различни.

Той подчерта важността на продължаването на дипломатическите усилия, насочени към прекратяване на войната.

"Мисля, че американската страна, като медиатор, ще предложи различни стъпки, за да се намери поне някакъв консенсус. Бих искал Съединените щати да продължат да работят като медиатор по тези въпроси. Продължаваме нашата дипломация, насочена към прекратяване на войната. Трябва да се срещаме, да работим за създаване на достойни условия за прекратяване на войната. Не трябва да забравяме откъде дойде тази война в Европа, кой я донесе“, добави украинският президент.

Припомняме, че в неделя - 14 декември, в Берлин се проведе среща на украинската делегация, водена от Володимир Зеленски, с представители на екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Преговорите между украинската и американската делегации, които се провеждат в Берлин, продължиха в понеделник, 15 декември. Конкретните предложения, които са се разгледали на тях, не се разкриват към този момент.

Специалният пратеник на президента на САЩ - Стив Уиткоф, обяви значителен напредък в преговорите.

