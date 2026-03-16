Безпрецедентна награда за главата на Хаменей

Държавният департамент на САЩ обяви безпрецедентна награда от 10 милиона долара за информация относно местонахождението и съдбата на ключови фигури от иранското държавно ръководство. Мярката е насочена срещу новия върховен лидер Моджтаба Хаменей и висши представители на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) – елитната военна структура, обвинявана от Вашингтон в организиране на терористични актове в глобален мащаб.

Списъкът на американското ведомство включва десет високопоставени лица, сред които ръководителят на силите за сигурност Али Лариджани, министърът на вътрешните работи Ескандар Момени и министърът на разузнаването Есмаил Хатиб.

Според официалното съобщение, цитирано от Франс прес, тези лица командват звена, отговорни за планирането и извършването на дестабилизиращи операции по света.

Американските власти призовават потенциалните информатори да използват криптираното приложение Signal за подаване на сигнали. В замяна на достоверни данни Вашингтон предлага не само финансовото възнаграждение, но и възможност за презаселване на сътрудничещите лица.

Тази ескалация в действията на САЩ идва в критичен момент за Иран. Предишният върховен лидер Али Хаменей, който беше начело на държавата от 1989 г., бе ликвидиран при въздушен удар на 28 февруари, което доведе до издигането на сина му Моджтаба на лидерския пост.

