Заседание на Съвета на арабските посланици у нас. Осъдиха иранските атаки

Съветът на арабските посланици в София проведе официално заседание. Заседанието се осъществи по покана на Н. Пр. посланика на братската Държава Кувейт Гази ал-Фадли.

Срещата бе посветена на обсъждане на последните развития в региона във връзка с Решение № 9245 от 21.04.2026 г. на Съвета на Лигата на арабските държави на министерско равнище относно незаконните ирански атаки срещу редица арабски държави, както и на выложената задача за координирани действия от страна на съветите на арабските посланици.

По време на заседанието бе представено съдържанието на решението, включително категоричното осъждане от страна на арабските държави на иранските атаки с ракети и безпилотни летателни апарати, насочени срещу Обединените арабски емирства, Кралство Бахрейн, Кралство Саудитска Арабия, Султанат Оман, Държава Катар, Държава Кувейт, Република Ирак и Хашемитско кралство Иордания. Тези действия се определят за нарушение на техния суверенитет, на международното право и като заплаха за международния мир и сигурност.

Същевременно се подчертава пълната международноправна отговорност на Ислямската република Иран за тези действия, включително произтичащото от тях задължение за обезщетяване на причинените вреди.

Осъждат се също заплахите и действията, насочени към ограничаване на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток и протока Баб ал-Мандаб, представляващи риск за сигурността на морските маршрути и глобалната енергийна система.

По време на съвета бе изразено и категорично отхвърляне и осъждане на продължаващото финансиране, въоръжаване и насочване на милиции в арабските държави, което представлява заплаха за тяхната стабилност и сигурност.

Във връзка с това Съветът на арабските посланици в София потвърди съдържащия се в посоченото решение на Лигата на арабските държави призив към Съвета за сигурност на ООН да изпълни своите отговорности с цел гарантиране на отчетност, прекратяване на тези атаки и спазване на международното право.

На срещата бяха обсъдени и възможностите за засилване на координацията между арабските дипломатически мисии в София, както и активизирането на съвместните дипломатически усилия и колективни действия, основани на единството на арабската позиция.

Целта е да се предадат основните послания към българските институции, включително с необходимостта от зачитане суверенитета на държавите, спазване на международното право, предотвратяване на ескалацията и незабавно прекратяване на атаките от страна на Иран, както и поемане на произтичащата правна отговорност за тези действия, включително търсене на отговорност и обезщетяване на причинените вреди.

Наред с това бе обърнато внимание на последиците от тези развития върху регионалната стабилност и отражението им върху европейската и международната сигурност, особено в областта на енергетиката и корабоплаването.

В заседанието участваха Негови Превъзходителства посланиците и ръководителите на дипломатическите мисии на Обединените арабски емирства, Алжирската народнодемократична република, Сирийската арабска република, Кралство Саудитска Арабия, Република Ирак, Държава Палестина, Държава Катар, Държава Кувейт, Ливанфт; република, Държава Либия, Арабска република Египет, Кралство Мароко и Република Иемен.

