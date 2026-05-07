Нов кошмар! Куче нахапа 9-годишно дете

Куче нахапа 9-годишно дете в двора на хижа в землището на Челопеч, съобщиха от полицията.

На 6 май е подаден сигнал от столична болница за приетото дете.

След инцидента то е било транспортирано от неговите родители в болница.

Пострадалото момче е настанено за лечение - без опасност за живота. Собственикът на животното е задържан.

Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата.

