Гробище! България се задушава и спи върху 1 милион

България е изправена пред парадоксална криза на мобилността, която убива не само здравето, но и икономическия ни потенциал. Докато Асоциацията на производителите на автомобили настоява за радикална промяна, страната ни продължава да заема позорните челни места в Европа по брой на жертви на пътя. Данните са безпощадни: близо една трета от домакинствата у нас притежават поне един „мъртъв“ автомобил, който просто заема място, докато активните шофьори се борят с ежедневен ад от задръствания и разбита инфраструктура. България се задушава и се е превърнала в гробище за стари коли, от които близо 1 милион са неизползвани.

Шокиращата реалност на българския шофьор

Новото проучване „Нагласи към мобилността в България“, проведено от агенция „Блу Пойнт“ сред 600 активни водачи, разкрива мащабите на проблема. Цели 89% от анкетираните са категорични – въздухът в големите ни градове е опасно замърсен. Причината? Тежкият трафик, който не просто изнервя, а буквално ни трови. Вместо модерна и бърза мобилност, българите в София и големите областни градове получават прах и безкрайни колони от автомобили.

Държавата губи милиарди, отказвайки да инвестира в бъдещето

От Асоциацията на производителите на автомобили излизат с ясна сметка: държавата губи пари, като не стимулира покупката на електрически возила. Анализите показват, че ако сега се въведат реални финансови стимули за преминаване към екологичен транспорт, в дългосрочен план хазната ще се напълни много повече, отколкото от данъците на старите дизелови автомобили. Задръстванията и лошата пътна мрежа остават най-големият трън в очите на шофьорите, но решението не е просто в асфалтирането, а в пълната подмяна на остарелия автопарк.

Профил на кризата: Кой е заложник на трафика?

Изследването се фокусира върху най-активната част от населението – хора между 18 и 60 години, предимно в София (42%) и големите градове с над 100 000 жители. Резултатите са шамар за институциите: населението е готово за промяна, усеща замърсяването с всяко вдишване, но е блокирано от инфраструктурна немощ. Когато всяко трето домакинство държи неизползвана кола пред блока, а улиците са тесни за нарастващия поток, мобилността в България се превръща не в удобство, а в опасна за живота диагноза.

Времето за козметични ремонти изтече. България се нуждае от шокова терапия в сектора на транспорта, ако не искаме да останем завинаги „запушеният ауспух“ на Европа.

