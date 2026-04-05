Експерти посочиха най-добрите коли на старо

Те бяха разделени в четири ценови категории

Снимка: Freepik
05 апр 26 | 12:41
Агенция Стандарт

Експертите на ADAC анализираха 171 тригодишни автомобила с пробег над 33 000 км. Те са взели предвид резултатите от тестовите шофирания, отзивите на собствениците, надеждността и разходите за ремонт. Те бяха разделени в четири ценови категории.

Най-добрите употребявани автомобили до 15 000 евро:

1. Toyota Aygo X 1.0
2.Dacia Sandero TCe 90
3.Opel Corsa 1.2 DI Turbo
4.Suzuki Swift 1.2 DualJet Hybrid
5.Peugeot 208 1.2 PureTech

Най-добрите употребявани автомобили до 20 000 евро:

1.Opel Corsa Electric.
2.Skoda Fabia 1.0 TSI.
3.FIAT 500e.
4.SEAT Leon 1.5 TGI.
5.Hyundai i20 1.0 T-GDI.

Най-добрите употребявани автомобили до 25 000 евро:

1.Volkswagen Golf 2.0 TDI.
2.Citroen e-C4 X.
3.Volkswagen Golf 1.0 eTSI.
4.Citroen C4 BlueHDi.
5.Opel Corsa Electric Long Range.

Най-добрите употребявани автомобили до 30 000 евро:

1.Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI.
2.Kia EV6.
3.BMW 220i Active Tourer.
4.Smart №1.
5.Volkswagen ID.5.

Агенция Стандарт

