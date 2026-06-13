Избягвайте тези 5 грешки, когато купувате кола втора ръка
Сляпата вяра, че популярен модел на известна марка гарантира безпроблемна работа, може да се окаже капан
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Сляпата вяра, че популярен модел на известна марка гарантира безпроблемна работа, може да се окаже капан
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