Ето ги най-търсените коли втора ръка у нас

Напук на повсеместните (и напълно оправдани) оплаквания колко са поскъпнали напоследък колите на старо, този сегмент от пазара в България процъфтява през 2025 година. За първите 11 месеца у нас са регистрирани 231,267 употребявани леки автомобила - 5% ръст спрямо 2024 и цели 15% над резултата за същия период на "предкризисната" 2019, показва справка на регистрациите в МВР, пише "Аутомедия".

Германските марки държат половината пазар

При най-популярните модели настъпват бавни, но необратими промени (вижте Топ 50 в галерията под статията), но при марките съотношението на силите се запазва. Volkswagen е най-големият бранд на вторичния пазар у нас, с 14.5% пазарен дял, пред Mercedes (12%), BMW (7.4%), Audi (7.1%), Toyota (5.3%) и Opel (5.1%). Ако погледнем страните на произход на отделните марки, в България доминират германските коли (47%), пред японските (16%), френските (11%), американските (8%) и корейските (6%).

Спрямо 2019: Скок за Jeep, Hyundai, Dacia и Kia

Тенденциите стават по-видими, ако сравним днешния пазар с този от 2019, последната преди Covid-19 и преди голямото поскъпване. За този период марките с най-голям ръст са Tesla (+4615%), DS (+4075%) и… Lamborghini (+525%). Но това са постижения от много ниска база през 2019. При масовите брандове най-сериозно е нараснал интересът към Jeep (+124%), Hyundai (+121%), Dacia (+110%) и Kia (+107%). За сметка на това сериозен е отливът от Mazda (-13%), Opel (-18%) и Subaru (-25%), а италианските Alfa Romeo и Lancia са се стопили наполовина заради намалялото предлагане.

Най-голям отлив има от модели на Peugeot, Opel и Honda

Ако сравним най-търсените модели сега с тези от миналата година, впечатлява напредъкът на Tesla Model 3 - 91% (от 364 регистрации тогава до 695 сега). Останалите пет автомобила с най-нараснало търсене са все кросоувъри - Peugeot 2008 (+63%), Hyundai Kona (+62%), Jeep Grand Cherokee (+46%), Toyota C-HR (+44%) и Kia Sportage (+41%).

Най-голям отлив на купувачи има от Honda Civic и Mazda 6 (-13%), Opel Meriva (-14%), Opel Zafira (-21%) и Peugeot 207 (-24%).

От Rolls-Royce до Lamborghini: Трицифрен бум в луксозния сегмент

Ако трябва да обобщим тенденциите, българските купувачи се отдръпват от малките евтини автомобили и все повече клонят към премиум брандовете и към кросоувърите. А в най-високите сегменти на вторичния пазар се случва истински бум: всички луксозни марки, от Rolls-Royce до Lamborghini, имат шестцифрени ръстове в сравнение с 2019 година.

