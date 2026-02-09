Бизнес

Ето ги най-добрите нови бюджетни коли

Всички модели в списъка са добре познати и достъпни

Ето ги най-добрите нови бюджетни коли
Снимка: Freepik
09 фев 26 | 18:51
106
Агенция Стандарт

Експерти от индустрията отново съставиха списък с най-добрите нови автомобили, този път за 2026 г.

Тези практични и надеждни превозни средства ще се харесат на всеки купувач с ограничен бюджет.

Honda Civic оглави списъка със седем модела, според проучване на iSeeCars.

Всички модели в списъка са добре познати и достъпни. Авторите са анализирали множество съвременни автомобили, за да оценят статистическите данни и да съставят списък с най-добрите превозни средства.

Най-надеждните бюджетни автомобили през 2026 г.:

  1. Хонда Сивик;

  2. Тойота Корола;

  3. Mazda 3 хечбек;

  4. Фолксваген Джета;

  5. Субару Импреса;

  6. Хюндай Елантра;

  7. Мазда 3 седан.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Автомобили
Още от Бизнес
Коментирай