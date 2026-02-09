Ето ги най-добрите нови бюджетни коли

Експерти от индустрията отново съставиха списък с най-добрите нови автомобили, този път за 2026 г.
Тези практични и надеждни превозни средства ще се харесат на всеки купувач с ограничен бюджет.
Honda Civic оглави списъка със седем модела, според проучване на iSeeCars.
Всички модели в списъка са добре познати и достъпни. Авторите са анализирали множество съвременни автомобили, за да оценят статистическите данни и да съставят списък с най-добрите превозни средства.
Най-надеждните бюджетни автомобили през 2026 г.:
Хонда Сивик;
Тойота Корола;
Mazda 3 хечбек;
Фолксваген Джета;
Субару Импреса;
Хюндай Елантра;
Мазда 3 седан.
