Ето ги най-добрите нови бюджетни коли

Експерти от индустрията отново съставиха списък с най-добрите нови автомобили, този път за 2026 г.

Тези практични и надеждни превозни средства ще се харесат на всеки купувач с ограничен бюджет.

Honda Civic оглави списъка със седем модела, според проучване на iSeeCars.

Всички модели в списъка са добре познати и достъпни. Авторите са анализирали множество съвременни автомобили, за да оценят статистическите данни и да съставят списък с най-добрите превозни средства.

Най-надеждните бюджетни автомобили през 2026 г.:

Хонда Сивик; Тойота Корола; Mazda 3 хечбек; Фолксваген Джета; Субару Импреса; Хюндай Елантра; Мазда 3 седан.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com