Край! Тези коли отиват в историята

Малко повече от месец е минал през 2026., но вече има няколко коли, за които е ясно, че няма да доживеят до 2027. Автомобилни производители вече започнаха да спират модели, които или се продават бавно, или вече са на възраст и трябва направят място за по-нови и по-добри продукти.

През миналата година година това се случи с над 40 модела, вариращи от луксозни седани и комбита до няколко електромобила. За тази вече са известни 10 превозни средства, които няма да имат 2027 моделна година. И със сигурност този списък ще продължи да расте, пише "Аутомедия".

Тези автомобили няма да преживеят 2026:

Acura RDX*

Този автомобил е отбелязан със звездичка, защото Acura технически прекратява производството на настоящия RDX. Компактният луксозен SUV няма да се премине към моделната 2027 година, но компанията вече потвърди, че се разработва хибриден заместник. Големият въпрос е времето, което ще отнеме, защото според Acura, нов RDX няма да се появи „няколко години“.

Chrysler Pacifica Hybrid

Stellantis спира производството на почти всички свои plug-in хибридни модели в САЩ, а Chrysler Pacifica Hybrid не е изключение. Представен за моделната 2017 година, електрифицираният миниван се продава от близо десетилетие. И след като Stellantis преосмисля стратегията си за електрификация в САЩ, Pacifica Hybrid официално е на път да се оттегли от пазара.

Dodge Hornet

Този модел нямаше как да бъде пропуснат. След само три години на пазара, Dodge прекратява производството на своя бавно продаващ се и не особено впечатляващ компактен SUV. По-малко от 40 000 Hornet-а са продадени по време на целия производствен цикъл и това слабо търсене принуди Dodge да преосмисли стратегията си за италианския модел.

Jeep Grand Cherokee 4xe

Като част от преработените планове за електрификация на Stellantis, Jeep се отказва от plug-in хибридния Grand Cherokee 4xe. Представен за моделната 2022 година, той предлагаше до 40 км пробег изцяло на електричество. Но мащабно изтегляне от пазара през 2025, засегнало повече от 90 000 автомобила, определи съдбата му и моделът скоро ще изчезне завинаги.

Jeep Wrangler 4xe

Подобно на Grand Cherokee 4xe, братчето Wrangler 4xe няма да стигне до 2027. Plug-in хибридът страдаше от подобни проблеми, което доведе до изтегляне от пазара през 2025, като то засегна повече от 228 000 автомобила. Стандартният Wrangler обаче продължава да живее.

Karma Revero

Колкото и изненадващо да звучи, Karma Revero все още се произвеждаше до края на миналата година. Този период вече приключи завинаги, като Karma официално прекрати производството след изненадващо дълъг петгодишен период. Revero ще бъде заменен от предстоящия Gyesera, който обещава нов силов агрегат и ново начало за марката.

Kia Niro PHEV*

И тук има звездичка, защото plug-in хибридната версия на Niro ще бъде спряна от производство и предлагане за пазара в САЩ. Този ход не би трябвало да е голяма изненада, защото версията PHEV е най-слабо търсената от гамата на модела. Добрата новина е, че бензиновото Niro и Niro EV ще остана поне до 2027.

Lexus LC

Това е краят и на двувратия спортен автомобил с V8 двигател, като това също беше очаквано. Още през миналата година Lexus спря хибридната версия на модела, а сега същото се случва и с бензиновата. И всичко това беше очаквано, тъй като LC никога не се е продавал добре и в оставането му на пазара няма икономическа логика.

Tesla Model S

Tesla прекратява производството на дългогодишния Model S (и на следващия автомобил в този списък), за да направи място за производството на своите хуманоидни роботи Optimus в завода на компанията във Фримонт, Калифорния. Model S оцеля доста време, след като дебютира още през 2013 и получи няколко фейслифта през цялото това време.

Tesla Model X

Точно както Model S, Tesla ще спре производството на своя SUV Model X след тази година. Model X дебютира две години след Model S, през 2015 г., и получи няколко фини фейслифта през дългото си съществуване. Но подобно на Model S, най-големият SUV на Tesla вече остаря и губи битката с конкурентите.

