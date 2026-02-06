Ще стане ли България член на ОИСР? Мнението на експерти

Присъединяването на България към Организация за икономическо сътрудничество и развитие би било силен позитивен сигнал за международния имидж на страната, но възможността това да се случи до края на 2026 г. изглежда все по-съмнителна. Това заявиха предприемачът Таня Скринска и Михаил Кръстев от Съюза за стопанска инициатива пред НоваНюз.

По думите на Скринска членството в ОИСР по принцип носи престиж и доверие, но тя изрази открит скептицизъм, че България може да изпълни всички критерии в толкова кратък срок. Според нея амбицията е разбираема, но реалността е по-сложна и изисква много по-дълбоки промени от заявените до момента.

Михаил Кръстев акцентира върху факта, че имиджът е ключов за икономика като българската, която през последните години трудно привлича значими чуждестранни инвестиции. Той определи ОИСР като „клуба на богатите“, в който не се влиза само с политическа воля, а с реални и болезнени реформи. Сред основните препоръки към България, по думите му, е промяна на данъчния модел и преминаване към прогресивно подоходно облагане вместо сегашния плосък данък.

Именно тук според Кръстев се крие сериозният риск. България в момента привлича инвеститори основно с ниска данъчна тежест и сравнително евтина работна сила, а въвеждането на прогресивен данък би означавало повишаване на данъчното бреме. По думите му страната няма как нито в краткосрочен, нито в средносрочен план да се конкурира с държавите от Централна Европа при подобни условия.

Таня Скринска също предупреди, че рязка промяна в данъчната политика може да има отрицателен ефект върху инвестиционната среда. Според нея обаче проблемът не се изчерпва с данъците. Основният дефицит е в човешкия капитал – липсват квалифицирани кадри, а връзката между университетите и бизнеса остава слаба и неефективна.

Михаил Кръстев от своя страна определи демографската криза като най-тежкото предизвикателство пред българската икономика. „Нямаме хора, които да поддържат бизнеса“, заяви той, като подчерта, че без работна сила дори най-добрите стратегии остават на хартия.

В по-широк план Таня Скринска коментира, че проблемите не са само български. По думите ѝ Европа като цяло изостава от глобалните икономически процеси, а рецесията на континента вече е реалност. В този контекст целта за членство в ОИСР изглежда още по-предизвикателна – престижна, но далеч не гарантирана.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com