Германия ни хвърли око. Ето в какво ще инвестира
Темите бяха обсъдени на среща между премиера Румен Радев и представители на германския бизнес и научните среди
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Темите бяха обсъдени на среща между премиера Румен Радев и представители на германския бизнес и научните среди
Съдебната независимост и публичният регистър на лобистите остават сред решаващите изпитания пред страната
Системата вече не се издържа сама
Велислава Петрова и Матиас Корман потвърдиха в Париж, че страната остава в добра позиция да приключи техническата фаза за ОИСР тази година
Платформата има за цел да улесни достъпа на МСП до устойчиво финансиране и да подпомогне зеления преход
ОИСР носи престиж, но срокът изглежда все по-нереалистичен
Турция и Полша са сред най-бързо растящите икономики
Икономическият растеж на България ще остане силен през тази година
България вече е приключила успешно 16 от общо 25 технически прегледа на комитетите на ОИСР
Нов доклад твърди, че развитите държави ще са първите потърпевши
Министър Георг Георгиев подписа ключово споразумение
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие обединява 38 развити икономики
За България е стратегически приоритет да се присъедини към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Следва да бъдат предприети конкретни действия
Георг Георгиев се срещна с посланиците на държавите от ЕС в София
Нарастването на дълга и на социалните разходи са част от основните одитни предизвикателства пред сметните палати
Генералният секретар на ОИСР Матиас Корман потвърди, че се очаква членството на България да е факт през 2025 г.
България ще продължи да бъде стабилен и последователен партньор, категоричен е премиерът
Относно икономиката ни
Пълноправното членство в ОИСР продължава да сред основните външнополитически приоритети на страната ни