Драма с пенсиите. Тежки решения

Българската пенсионна система отдавна не е онзи стабилен механизъм, който се финансира от труда на работещите и връща сигурност на възрастните. Днес тя е преминала критичната точка - моментът, в който осигуровките вече не стигат, а държавният бюджет се превръща в спасителен пояс, който всяка година трябва да е по-голям. Това не е просто счетоводен проблем. Това е структурен дефект, който засяга икономиката, социалната политика, демографията и бъдещето на страната.

Натискът върху бюджета - автоматичен, постоянен, неизбежен

Икономическият анализатор Преслав Райков описва ситуацията ясно: автоматизираните механизми за индексация на пенсиите, COVID добавките, увеличаващите се разходи за майчинство - всичко това е част от по-широк процес на натрупване на разходи, които икономиката трудно поема. България е в ситуация на рекордно ниска безработица, а в редица региони минималната заплата вече се доближава до средната. Това означава едно: приходите от осигуровки растат бавно, а разходите - много по-бързо.

Пенсионната система вече не се самофинансира

Това е сърцевината на проблема. Пенсионната система трябва да се издържа от вноските на работещите. Но в България това отдавна не е така. Делът на пенсиите, финансирани от държавния бюджет, расте всяка година. Вече говорим за система, която разчита не само на бюджета, но и на външен дълг. Това е знак за тревога, който не може да бъде игнориран. Когато една система не може да се издържа сама, тя или се реформира, или рухва под собствената си тежест.

Демографията - тихият разрушител

Следващите 10–15 години ще бъдат решаващи. Прогнозите са категорични: населението застарява, работещите намаляват, а броят на пенсионерите расте. Това означава, че все по-голяма част от бюджета ще отива за пенсии. Ако не се предприемат реформи, държавата ще бъде принудена да пренасочва средства от образование, здравеопазване, инфраструктура към пенсии. Това е път към застой.

Майчинството - социален жест, демографски инструмент, но и финансово предизвикателство

Моделът на майчинство в България е щедър в сравнение с други европейски държави. Но щедростта има цена. Райков подчертава, че въпросът не е само морален - дали обществото смята модела за правилен, а и финансов: може ли той да бъде устойчиво финансиран. В страна с ниска раждаемост, висока емиграция и ограничени ресурси, всяка социална политика трябва да бъде прецизно балансирана.

Защо разговорът за икономии започва от пенсиите и майчинството

Защото това са най-големите, най-динамичните и най-чувствителните разходи. Те растат автоматично, без значение дали икономиката расте със същия темп. И защото именно тук се вижда най-ясно разминаването между социални очаквания и икономическа реалност.

Какво трябва да се промени

Райков очертава един възможен знак за промяна: замразяване на увеличенията на заплатите и щатовете в публичния сектор. Това би било сигнал, че държавата започва да мисли за ефективност, а не за разширяване. Но това е само първата стъпка. Истинската реформа трябва да включва:

преструктуриране на пенсионния модел

стимули за по-дълъг трудов живот

по-висока ефективност на публичните разходи

подобряване на бизнес средата

намаляване на административните бариери

ускоряване на икономическия растеж чрез инвестиции и иновации

България има потенциал - членството в ЕС, Шенген, перспективата за ОИСР. Но потенциалът не се реализира сам. Той изисква държава, която не харчи повече, отколкото икономиката може да издържи.

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