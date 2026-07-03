Измамите с ТЕЛК на прицел! НОИ пуска в сила ново оръжие

От 1 ноември медицинските комисии към териториалните поделения на Националния осигурителен институт (НОИ) ще получат достъп до здравните досиета на гражданите, за да следят за аномалии при решенията на ТЕЛК и НЕЛК. Целта е да се види дали зад експертното решение има реална медицинска история, или документите не издържат на проверка. Промяната е ключова, защото именно тези комисии имат последната дума при отпускането на инвалидна пенсия. Тя е заложена в промени в Закона за здравето, включени в проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

Проверка в медицинската следа

Новият достъп ще позволи на комисиите да сравняват експертните решения със здравните записи в електронното досие на освидетелстваното или преосвидетелстваното лице. Така НОИ ще може да засича случаи, при които тежка диагноза фигурира в документите, но липсва убедителна история на лечение, изследвания или медицинско проследяване.

Достъпът до електронния здравен запис ще се дава само след изрично писмено съгласие. В проекта е записано и изискване за запазване на тайната на медицинската информация, така че мярката да работи като контрол срещу злоупотреби, а не като свободен достъп до чувствителни данни.

НОИ ще връща съмнителни решения

С проекта се поправя и сериозна празнина в сегашната уредба. НОИ най-сетне ще получи право да връща експертни решения на ТЕЛК за ново произнасяне, когато има данни, че те са издадени въз основа на документи с невярно съдържание, неистински документи или преправени документи.

Сега такъв правен механизъм по искане на НОИ не съществува. Това означава, че дори при съмнения за нередност институцията е ограничена в реакцията си. Новото правило трябва да удари точно там - при документите, които отварят път към пенсия без реално основание.

Защо ударът е важен

Проектобюджетът на ДОО за 2026 г. вече е утвърден от Надзорния съвет на НОИ на 25 юни, като предстои съгласуване, приемане от Министерския съвет и окончателно гласуване в Народното събрание. Това означава, че мярката още минава по законодателния си път, но вече е част от финансовата и осигурителната рамка за годината.

Инвалидните пенсии остават един от най-чувствителните проблеми в системата. По данни, цитирани от медии на база статистика на НОИ, през 2025 г. пенсии за инвалидност поради общо заболяване са получили 41 031 души, което е 41,9% от всички новоотпуснати лични първи пенсии.

Системата вече върви към електронно проследяване

Контролът върху ТЕЛК не започва от нулата. Националната здравноинформационна система съобщи, че електронният обмен между НЕЛК и НОИ осигурява проследимост на експертните решения, като всяко ново решение се изпраща автоматично към съответното териториално поделение на НОИ. От пускането на системата през октомври 2020 г. през платформата са обработени близо 900 000 заявления, а издадените решения от ТЕЛК са над 891 000.

По правилата на НОИ право на инвалидна пенсия имат лица, които са загубили напълно или частично работоспособността си за постоянно или за продължително време, като пенсия се определя при 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност. Именно затова проверката трябва да пази истински болните хора, а не да ги поставя под общо подозрение заради измамници.

Големият тест е кой ще бъде спрян

Новият механизъм ще има смисъл само ако удари фалшивите решения, а не хората, които наистина имат нужда от защита. При инвалидните пенсии държавата ходи по тънък лед - от едната страна са злоупотребите, от другата са болните хора, които не бива да бъдат унижавани с допълнителна бюрокрация. Ако НОИ получи реален достъп, реално право на реакция и реална отговорност, схемите с кухи документи вече няма да могат да разчитат на тъмнина.

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