Посочиха най-голямата опасност от река Дунав

Хидрологът и бивш министър на околната среда и водите Асен Личев, който беше гост в сутрешния блок на БНТ, предупреди за сериозните последици от ниското ниво на Дунав.

По думите му проблемът не се изчерпва с корабоплаването. Намаляването на водния обем създава рискове за питейното водоснабдяване на населените места по поречието, за качеството на водата и за енергийната инфраструктура.

Личев посочи, че българският участък на Дунав е дълъг около 460 километра – от Ново село до Силистра. Той направи сравнение, според което в момента от реката липсва количество вода, еквивалентно на десетки пъти дебита на Марица.

„Най-много ме притеснява рискът за питейното водоснабдяване“, заяви Личев. Според него спадът на нивото може да доведе до затруднения при водоснабдяването и едновременно с това да влоши качеството на водата заради по-малката способност на реката да разрежда замърсителите.

Сред потенциалните рискове хидрологът посочи и работата на АЕЦ „Козлодуй“. По думите му по-доброто управление на водните нива би могло да ограничи част от тези опасности.

Личев критикува и дългогодишната политика по управление на водните ресурси. Според него България не трябва да разчита единствено на случайни валежи, които временно подобряват ситуацията.

Той определи като „чист късмет“ факта, че обилните валежи през юли са помогнали за временното облекчаване на водната ситуация в страната.

„90 години наблюдение, 90 години бездействие“ – така Личев обобщи критиката си към липсата на достатъчно дългосрочни мерки за управление на водите.