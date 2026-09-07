Дунав показа находка над 100 години. Италианска реликва

Край Русе от плитчините на Дунав се показа параход на над 100 години с изключителна историческа стойност за българското корабоплаване. Рекордно ниското ниво на реката вече разкри и други находки — римския Константинов мост, останки от мамут и стриди на 65 милиона години.

Каква е тя и защо плавателният съд е бил оставен да потъне?

Пресъхващият лиман на русенската корабостроителница разкри реликва, която веднага бе разпозната от жители с интерес към местната история. Това е отдавна изгубеният параход „Искър“, построен в Италия през 1924 година.

"Това е единият от трите кораба, с които се полагат основите на българското речно корабоплаване. Двата парахода „Искър“ и „Вит“ пристигат в Русе през 1925 г., а „Осъм“ остава във Варна.

През 1935 г., когато вече държавата се опитва да изгради собствено българско речно параходство, се взема решение да се преустроят тези три сравнително малки парахода в товаро-пътнически, защото те са били влекачи по предназначение.", посочи пред БНТ Йовчо Стоянов – управител на сдружение „Русчук – Старият Русе“:

Така преди век параходите „Искър“ и „Вит“ започват да правят курсове между Русе и Видин. Ентусиазмът сред българите е огромен и през първата година са превозени над 40 000 пътници, въпреки че тогава преминаването на дистанцията отнема много време.

"Можете да си представите колко може да трае едно такова пътуване, при положение че корабите не са били бързоходни. Те се движели с 10–12 километра в час по течението, а до Видин са доста километрите.", каза Александър Каменов – капитан на кораб.

Параходите покриват и други дестинации, но годините минават и през 70-те са спрени от движение. Взето е решение „Искър“ да бъде запазен като експонат. Стоял е закотвен край Националния музей на транспорта, а през зимата е прибиран в лимана на корабостроителницата. И така до 90-те години, когато потъва.

"Корабът вече е бил остарял – прогнило корито, както казват моряците, и глътнал вода и потънал в самия лиман. Сега – кой да се погрижи за него? Вече е дошло време, демокрация, промени, имаше някаква безстопанственост. Корабът са го отписали, никой не се е погрижил да се опитва да го извади, да го възстановява, тъй като той вече е бил бракуван.", допълва Йовчо Стоянов.

"Едва ли е възможно на практика днес възстановяването и запазването на такъв кораб. Аз лично съм възприел такава кауза – поне да запазим паметта, да популяризираме по някакъв начин това минало, защото то не може всичко да бъде запазено, но поне да остане споменът.", каза още той.

Дунав реши да разкрие още една своя тайна. А дали ще си я прибере обратно, или ще се намери решение параходът „Искър“ да остане на повърхността на реката, да разказва за славните времена, когато е плавал по нея и е бил гордост за България, предстои да разберем.