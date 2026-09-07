Голяма рокада в "На кафе"! Позната красавица сяда до Гала

Гала обяви голяма рокада в "На кафе" в началото на юбилейния 25-ти сезон на шоуто по NOVA.

След близо две години като част от панела Лора Капустина се сбогува с предаването, като на нейно място сяда "Мис България 2011" Деница Стоянова, която досега беше и сред лицата на прогнозата за времето на телевизията.

Гала не разкри подробности за бъдещето на Капустина, като в ефир единствено загатна: "Тази година предстоят много интересни неща за Лора".

Самата Лора написа в социалните мрежи: "Почти две години сутрините ми започваха много по-рано, отколкото бях свикнала. С много кафе, още повече разговори, едно място, което неусетно се превърна в много важна част от живота ми. 'На кафе" беше едно от най-хубавите неща, които са ми се случвали. Място, на което срещнах прекрасни хора, смях се много, вълнувах се, притеснявах се, учех се. Понякога говорех повече, отколкото трябва. Други пъти се чудех дали казах достатъчно и събрах страшно много моменти, които ще си останат скъпи за мен. Когато погледна назад към тези две години, най-силното чувство, което имам, е благодарност. За доверието. За хората. За всички сутрини заедно. И за вас, които бяхте от другата страна на екрана и ме приехте точно такава, каквато съм. Днес започва нов сезон и от сърце пожелавам на целия екип да бъде прекрасен, успешен и пълен с хубави моменти. А аз този път ще съм от другата страна на екрана. С кафето в ръка, разбира се."

Деница Стоянова има дълга история с "На кафе". През годините тя е участвала в предаването като модел, а впоследствие е била и гост-панелист. "Преди години, когато бях гост-панелистка, ми се искаше да бъда постоянно и ето, че и това се случи. Мечтите се сбъдват, когато трябва", сподели Деница при представянето си.