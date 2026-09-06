Обрати, изненади и нови правила. Братоева и Зомбори разкриха за "Гласът на България"

Любимото музикално реалити “Гласът на България“ се завръща в ефира на bTV - сезон 12 стартира на празничния 6 септември от 20 часа. В студиото на „Тази събота и неделя“ гостуваха двамата водещи на „Гласът на България“ Владимир Зомбори и Боряна Братоева. 2000 души се явили на предварителните кастинги.

„На Меди му е много интересно, защото той все пак е бил участник. Така че има много моменти, в които той се връща назад във времето, когато е бил участник. Спомня си какво му се е случило и става доста емоционален на моменти. Така че смятам, че за зрителите ще е много интересно неговото участие“, каза Братоева.

„Има много драматични обрати с няколко нови правила. Така че смятам, че ще е изключително интересно - във всеки един етап, понеже са няколко етапите. По какъв начин ще се развие, краде ли се, не се ли краде... Има изненади. Имат много интересни методи нашите трениори за убеждаване на дадени участници да останат с техния отбор. Много сме се смяли. Много са интересни“, допълни тя.

„Често казваме за всеки един сезон, че има много талантливи хора. Това беспорно е така, защото тук, въпреки нашата малка територия и население, има страшно талантливи хора на едно място събрани. Аз винаги вярвам в това, независимо за какви дисциплини става въпрос - дали е в спорта, дали е в науката и т.н. Всички знаем за примери, добри примери от България“, каза Зомбори.

„С Владо водим много интервюта с нашите участници. И това, което и на двамата ни направи много силно впечатление е, че в този сезон много хора идват, защото искат да предизвикат себе си. А най-голямата цел не е печалба и да станеш първи, а да предизвикаш себе си и да покажеш и на самия себе си една нова и по-различна страна. Което е изключително вдъхновяващо, защото смятам, че много хора трябва да предизвикат себе си, тъй като има необятни страни на характер и личност, които да проявят“, категорична е Братоева.

„Но това, което на мен ми направи много силно впечатление, е, че този сезон, може би за разлика от предишните, има много хора, които са едва ли не като завършени артисти. Те идват с много ясна концепция за себе си. И разбира се, надявайки се да присъствието им в шоуто да им даде едни тласък за по-нататък. Но идват много осъзнати, има страхотни певци, но и страхотни артисти като цяло. И това прави самото предаване много силно този сезон и много цветно“, сподели Зомбори.