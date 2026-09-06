Искам да живея! Нана Гладуиш разтърси с емоционална изповед

Дългогодишната водеща на "Съдебен спор" Нана Гладуиш разтърси зрителите на Нова телевизия със силно емоционална изповед. Тя разказа за 14-годишната си битка с коварно заболяване и тежките моменти в семейството, особено за последните дни на нейния баща.

"Баба ми почина от рак на яйчниците, баща ми от рак на белия дроб, а моят рак не случи на човек", каза Гладуиш през сълзи пред Мон Дьо.

"Когато прочете диагнозата, че не му остава повече от месец живот, отказа да говори по темата. Трябваше да си тръгна от Варна до София с мъжа ми. Вдигнах глава от улицата, за да го видя. Видях онзи морски вълк, както ги наричат и страха в очите, че няма да ни съпътства за по-дълъг период от време и всичко останало", сподели Гладуиш.

И добави: "Тежко е да видиш силния човек, на който всички шансове за отнети. И който има силата на характера да се бори да оцелее".

"Бях на 38, когато ми казаха, че имам рак. Детето ми беше на две години. Това беше 4 години, след като бях сключила брак. За мен започваше радостта от реализирания ми живот. Исках да живея. И днес го искам. Не защото съм най-великият или най-смисленият човек. 14-та година всяка вечер си пия хапчето. Опитвам се да стъпя върху всичко преживяно и да видя нов хоризонт в живота. Продължавам да тичам, да играя тенис, да мисля като за 30-годишна, обичам да преживявам този живот", изповядва се още Нана.