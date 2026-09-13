Искам да живея! Нана Гладуиш разтърси с емоционална изповед
Обичаната водеща разказа за 14-годишната си битка с коварно заболяване
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Обичаната водеща разказа за 14-годишната си битка с коварно заболяване
След нова диагноза и тежки изпитания тя продължава да вдъхновява и да помага на други
Нови здравни проблеми за тв звездата
Пусна видео от паркинга на болница в Маями
Тя разказа и за горчивината на гурбета
Бившата тв водеща отправи предупреждение на последователите си
Тя от известно време живее в Маями
Какво става с бившата водеща в САЩ
Бившата водеща живее със семейството си във Флорида
Любимата водеща качи емоционално видео в мрежата
Сега тя живее в луксозен голям имот в Маями Бийч
Днес съм благодарна, че мога да продължа да живея, заяви любимата водеща
За специален епизод
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Водещата напуска предаването след 14 години
Заминава надалече
Какво следва
Какво става с Нана Гладуиш