Откровение на Нана Гладуиш стресна българите

Обичаната водеща Нана Гладуиш отново преминава през сериозно изпитание, след като получава диагноза рак на кожата. Новината идва неочаквано, по време на обикновен ден, но променя хода на живота ѝ. Въпреки това тя запазва спокойствие и продължава напред. Историята ѝ отново се превръща в пример за устойчивост и сила, предаде бТВ.

Живот извън рамките

В момента Нана се намира в Маями, където традиционно прекарва зимните месеци. „В момента съм в Маями, където обикновено прекарвам зимите. Българските зими“, споделя тя.

Тя описва себе си като човек, който не приема стандартния начин на живот. „Животът ми е извън стандарта. Стандартните неща ме убиват“, казва Нана, подчертавайки нуждата си от движение, промяна и предизвикателства.

Пътуване, което носи повече от емоции

Последното ѝ пътуване със семейството преминава през няколко щата в САЩ. За осем дни те изминават над 3000 километра, като маршрутът включва Флорида и Ню Орлиънс.

„Направихме един бърз план и след два дни тръгнахме“, разказва тя. Въпреки умората и напрежението, пътуването се превръща в начин да се откъсне от ежедневието.

По време на маршрута семейството попада и в напрегната ситуация в щата Мисисипи. „Видяхме мъж, гол до кръста, с пистолет… беше стресиращо“, казва Нана.

Диагнозата, която променя всичко

Истинското изпитание обаче идва по-късно. „Шофирах и ми казаха, че биопсията ми е положителна“, разказва тя. Диагнозата - рак на кожата - поставя ново начало на труден период.

„Прибрах се и казах: имам рак на кожата“, споделя Нана. За нея това не е първата подобна битка, което ѝ дава различна перспектива и сила да реагира по-спокойно.

Лечението преминава през оперативна намеса, без необходимост от допълнителна терапия. Въпреки това се появяват и други притеснения, които налагат допълнителни медицински процедури.

Страхът, който остава

Нана признава, че дори при успешни медицински резултати страхът остава. „Дори когато лечението е сравнително бързо, стресът отключва огромен страх“, казва тя.

Тя активно работи върху себе си, за да контролира тези емоции. „Опитвам се да филтрирам страховете си и да отклонявам вниманието си“, обяснява тя.

Мисия отвъд личната битка

Освен че преминава през собственото си лечение, Нана помага и на други хора със сходни диагнози. Тя е създала пациентска организация, която подкрепя хора в трудни моменти.

„Аз освен пациент съм човек, който помага на пациенти“, подчертава тя.

Посланието ѝ остава ясно - грижата за здравето е лична отговорност. „Здравето е наш ангажимент“, казва Нана, превръщайки личната си история в пример за много други.

