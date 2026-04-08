Радо Шишарката скочи на Капките. Подозрения

Съмнения за режисирани изпълнения разтресоха "Като две капки вода". Радо Шишарката директно постави под въпрос честността на шоуто – и отприщи вълна от реакции.

Фолк изпълнителят Радо Шишарката атакува публично формата „Като две капки вода“, като намекна, че песните в предаването може да са предварително уговорени.

Повод за коментара му стана изказване на актрисата Аня Пенчева, която сподели, че песента на Бабинова на Таркан е звучала постоянно по време на турне.

„Егати лъжите опашати – кога е било турнето? Ако е било тази седмица – добре. Ако не – някой лъже“, написа Шишарката в социалните мрежи. И продължи още по-директно: „Много замириса на нагласени песни, предварително избрани от участниците. Къде е истината, господа арменци?", съобщава "Блиц".

Коментарът му бързо предизвика реакции. Част от феновете побързаха да защитят формата, като обясниха, че Бабинова действително е била на турне в Габрово, където е подготвяла песента.

Други обаче не пропуснаха да се усъмнят – и подкрепиха тезата, че зад кулисите може да има повече „режисура“, отколкото зрителите виждат

