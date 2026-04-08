Ето колко затвор получи жената, продала смъртоносния наркотик на Матю Пери

„Кралицата на кетамина“ беше осъдена на 15 години затвор заради смъртта на актьора Матю Пери. Обвинението е, че тя е продала наркотици, които са довели до фаталния край на звездата от "Приятели".

42-годишната Джасвин Сангха се призна за виновна миналия септември по пет обвинения, включително едно за разпространение на кетамин, причинило смърт. Прокурорите описаха нейния дом като „магазин за продажба на наркотици“.

Пери, който се бореше със зависимостта си в продължение на години, беше намерен мъртъв в джакузито на дома си в Лос Анджелис през октомври 2023 г. Разследващите установиха, че смъртта му е причинена от острите ефекти на кетамина.

Jasveen Sangha, the so-called Ketamine Queen who admitted to providing the drugs that killed Matthew Perry, has been sentenced to 15 years behind bars. https://t.co/IeQQIV000w — Entertainment Weekly (@EW) April 8, 2026

Веществото е дисоциативен анестетик, който има някои халюциногенни ефекти и трябва да се прилага само от лекар.

Преди произнасянето на присъдата на Санга, мащехата на Пери - Деби Пери, поиска от съдията да наложи максималната възможна присъда затвор. „Ти причини това. Ти, която имаш достатъчно талант за бизнес, за да печелиш пари, избра единствения начин, който вреди на хората“, каза тя в своето изявление пред съда. „Моля, дайте на тази безсърдечна жена максималната присъда затвор, за да не може да наранява други семейства като нашето", каза още майката на Матю Пери.

Федералните власти откриха десетки флакони с кетамин по време на акция в дома на Сангха в Лос Анджелис и я обвиниха, че си доставя инжекционното лекарство от „склада“ си в Северен Холивуд поне от 2019 г. Открити бяха и хиляди хапчета, съдържащи метамфетамин, кокаин и ксанакс. Сангха първоначално отрече обвиненията, но после направи признания.

Matthew Perry's family arrives at court for 'Ketamine Queen' sentencing https://t.co/CdHdCvqqWY pic.twitter.com/8DcSHp1WnZ — New York Post (@nypost) April 8, 2026

Пери е известен с ролята си на остроумния Чандлър Бинг в дългогодишния американски телевизионен ситком от 90-те години на миналия век „Приятели“. Той се бореше в продължение на десетилетия със зависимости и приемаше кетамин като част от контролирана терапия за депресия. Сангха е един от петимата души - включително лекари и асистентът на актьора - за които американските власти твърдят, че са доставяли кетамин на Пери, използвайки наркотичната му зависимост за печалба и довеждайки до смъртта му от свръхдоза. Останалите четирима също се съгласиха да се признаят за виновни по обвиненията по делото.

Лекарят от Сан Диего призна, че е получил кетамин от клиниката си и от дистрибутор на едро чрез фалшива рецепта и го е продал на Пласенсия, който след това го е доставила на Пери. Кенет Ивамаса, асистентът на Пери, който е помогнал за закупуването и инжектирането на кетамин на актьора, трябва да бъде осъден по-късно този месец, но неговият адвокатски екип е поискал отлагане.

