Черната серия най-после приключва за 4 зодии

До края на април 2026 г. напрежението, което мнозина усещаха с години, започва рязко да отслабва. Според астролога Евън Натаниел Грим ключът е в прехода на Уран в знака Близнаци - събитие, което може да отключи дълго чакани промени.

Грим обяснява, че през последните години именно влиянието на Уран е носело нестабилност, резки обрати и усещане за загуба на контрол. След 25 април обаче тази динамика започва да се променя и за някои зодии това ще се усети почти мигновено.

Телец - край на вътрешното напрежение

За Телец периодът от 2018 г. насам е бил особено тежък. Уран е разклащал стабилността на знака, който по природа избягва резките промени.

В последните седмици напрежението дори може да се е засилило, но това е финалната фаза преди облекчението. Според Грим този период е имал своята цел - да научи Телците на гъвкавост и устойчивост.

След излизането на Уран от знака идва ясно усещане за спокойствие, стабилност и по-добро разбиране на преживяното.

Лъв - кариерата излиза от турбуленцията

За Лъв последните години са били белязани от нестабилност в професионален план. Възможни са били недоразумения, напрежение със колеги и трудности в утвърждаването.

С промяната на Уран обаче ситуацията започва да се обръща. Грим смята, че Лъвовете ще имат шанс да коригират грешки, да пренаредят стратегията си и постепенно да възстановят позициите си.

Подкрепата от околните ще се засили, а нови възможности ще започнат да се появяват една след друга.

Скорпион - разтърсени връзки, но нови възможности

При Скорпион напрежението се е концентрирало най-вече във взаимоотношенията. Дълго време партньорствата са били под натиск, а последните седмици могат да донесат неочаквани обрати - от конфликти до внезапни разкрития.

Въпреки това, периодът не е само негативен. Грим подчертава, че именно сега се отварят нови възможности, включително срещи със хора, които могат да окажат ключова подкрепа.

Комуникацията и разширяването на контактите ще се окажат решаващи за стабилизиране на ситуацията.

Водолей - стабилност след лични сътресения

При Водолей влиянието на Уран е засегнало най-дълбоките лични теми - дом, семейство и вътрешен баланс.

Много Водолеи все още усещат последиците от минали събития, които са променили живота им неочаквано. В настоящия момент фокусът остава върху възстановяването и подреждането на личното пространство.

След прехода на Уран започва постепенна стабилизация. Появява се шанс за създаване на по-комфортна среда, освобождаване от стари ограничения и усещане за контрол, което дълго е липсвало.

