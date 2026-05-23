Изкуственият интелект влиза в държавата и ще реже администрацията

Изкуственият интелект ще бъде ползван за повече прозрачност в държавните разходи и за по-ефективна администрация. Това декларира министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев пред бТВ. Кабинетът "Радев" обедини Министерството на иновациите и растежа и Министерството на електронното управление в едно ново ведомство. Василев посочи, че подготвяната платформа Sigma AI ще доведе и до съкращаване на служители, тъй като част от процесите ще бъдат оптимизирани.

Нова структура след сливането на две министерства

През първите две седмици фокусът на новото ведомство е бил върху анализ на структурата и работата на отделните звена. По думите на Василев целта е да се види кои части от администрацията са най-ефективни и къде има нужда от промяна. Новото предложение за структурата на министерството трябва да бъде представено следващата седмица.

В двете обединени министерства щатното разпределение е около 600 души, като приблизително 70 бройки са незаети. Това означава, че оптимизацията ще започне на база реална картина на заетите и незаетите позиции, а не само като формално обединяване на две администрации. Министърът заяви, че новата структура трябва да покаже къде могат да се намалят излишните звена и как работата да стане по-ефективна.

Изкуствен интелект срещу непрозрачните разходи

Първият голям проект на министерството е платформата Sigma AI. Тя трябва да събере и представи в разбираем вид държавните разходи през годините. Идеята е гражданите да могат да видят как са харчени публичните средства, в кои сектори са отивали, кои фирми са получавали пари и какви свързаности могат да се проследят.

Василев постави прозрачността като основен инструмент срещу корупцията. Според него, когато разходите са видими и подредени така, че хората да ги разбират, контролът става по-силен. Първата версия на платформата трябва да бъде показана до няколко седмици и ще бъде насочена към един от секторите, в които се разходват значителни публични ресурси.

Първо публичност, после модули за контрол

След първата версия на Sigma AI министерството планира надграждане с допълнителни модули за контрол. Така платформата няма да остане само информационен инструмент, а трябва постепенно да се превърне в система за анализ и проследяване на рискови разходи. За представянето ѝ ще бъде организирано отделно събитие.

Този подход показва, че новото ведомство ще се опита да свърже дигитализацията с антикорупционна политика. Вместо контролът да разчита само на проверки след сигнал, целта е данните да бъдат обработвани по начин, който по-рано показва проблемни връзки, концентрации и необичайни разходи.

Съкращения заради по-автоматизирана работа

Василев посочи, че разработването и въвеждането на Sigma AI ще доведе до съкращаване на хора. Това е най-чувствителната част от реформата, защото изкуственият интелект няма да бъде само помощен инструмент, а фактор за промяна в администрацията. Логиката е, че когато част от процесите се автоматизират, нуждата от ръчна обработка и дублиращи се дейности намалява.

Все още не са обявени конкретни числа за съкращенията. Те вероятно ще зависят от новата структура на министерството и от това кои процеси могат да бъдат прехвърлени към дигитални системи. Василев подчерта, че целта е администрацията да работи по-бързо и по-полезно за бизнеса и гражданите.

Две основни задачи пред ведомството

Новото министерство има две големи направления. Първото е трансформация на българската икономика към индустрии с висока добавена стойност. Второто е промяна в начина, по който администрацията предоставя услуги - чрез по-добри процеси и повече дигитални решения.

Според Василев именно затова двете министерства са били обединени. Идеята е отговорността за иновациите, електронното управление и дигиталната трансформация да бъде събрана на едно място. Така правителството очаква по-ясно управление на процесите и по-малко размиване на отговорността между отделни институции.

