България влиза в AI надпреварата. София събра учени от 9 държави

България все по-уверено се опитва да се позиционира на картата на високите технологии и изкуствения интелект, а София се превръща в сцена на амбициозни планове за научно и технологично развитие. Това стана ясно по време на международен форум, който събра в столицата учени и представители на академиите на науките от девет държави от Черноморския регион. Основният акцент в дискусиите беше ролята на изкуствения интелект като двигател на науката, икономиката и модерната индустрия.

AI вече е „инфраструктурата на бъдещето“

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обяви, че България постепенно се утвърждава като регионален център за изкуствен интелект и високопроизводителни изчисления. По думите му страната вече върви „рамо до рамо“ с някои от водещите европейски технологични центрове.

„Изкуственият интелект вече не е просто технологична тенденция - той е инфраструктурата на бъдещето“, подчерта министърът при откриването на Третата среща на академиите на науките в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество.

Според него AI променя не само науката и икономиката, но и здравеопазването, индустрията, отбраната и публичните политики. Именно затова научното сътрудничество в тази сфера става все по-важно, особено на фона на засилената глобална конкуренция за технологии, таланти и иновации.

София тех парк, суперкомпютърът Discoverer и проектът BRAIN++

По време на форума беше поставен силен акцент върху българските технологични проекти, които трябва да изведат страната на по-високо ниво в сферата на дигиталната икономика. Сред тях са суперкомпютърът Discoverer и бъдещата AI фабрика BRAIN++, които се развиват в София тех парк.

Според министър Василев именно чрез подобни проекти България има шанс да бъде не просто потребител на новите технологии, а активен създател на следващото поколение иновации. Той подчерта и значението на институтите INSAIT и GATE, които вече играят ключова роля в развитието на изкуствения интелект и дигиталната трансформация у нас.

„Ще позиционираме България като едно от най-добрите места в Европа за създаване и развитие на компании, основани на научни изследвания, талант и иновации“, заяви министърът.

БАН и учените като двигател на новата икономика

В изказването си Иван Василев отдели специално внимание и на ролята на Българската академия на науките. Според него именно учените от БАН могат да бъдат в основата на следващото поколение компании в сферите на роботиката, мехатрониката, AI и авангардните технологии.

Министърът посочи, че икономическият растеж вече не може да се гради единствено върху евтина работна ръка или традиционни производства, а върху индустрии с висока добавена стойност. „Растежът идва чрез наука, иновации и технологии“, подчерта той.

Нови хъбове, дигитални услуги и повече връзка между наука и бизнес

Сред приоритетите на министерството Василев открои създаването на допълнителни стимули за научноизследователска и развойна дейност, изграждането на регионални иновационни хъбове и ускорената дигитализация на административните услуги за бизнеса.

По думите му една от най-важните цели е научните разработки по-бързо да стигат до реалната икономика. „Истинската стойност на изкуствения интелект е в способността му да решава реални обществени проблеми“, заяви министърът и обеща работа за по-бърз трансфер на технологии към бизнеса чрез патенти, лицензи и пазарни продукти.

