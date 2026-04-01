Apple на 50. Компания с повече клиенти от най-населената държава!

Apple се превърна от малък гаражен проект в една от най-влиятелните марки в света с 2,8 милиарда потребители на своите устройства. Половин век след създаването си тя продължава да диктува посоката на технологиите и да генерира огромни приходи. Историята й преминава през риск, кризи и възходи, но остава белязана от ключови иновации като iPhone. Днес компанията е изправена пред новото предизвикателство - да открие следващата голяма революция.

Империя с милиарди потребители

По целия свят около 2,8 милиарда души притежават iPhone или друго устройство на Apple, което съответства на приблизително 27 процента от населението на планетата. Ако компанията беше държава, тя би имала повече „жители“ от Индия или Китай, пише в свой анализ австрийската агенция АПА. Дори 50 години след основаването й на 1 април 1976 г. не се очертава край на нейния успех, като Apple продава около 220 милиона iPhone устройства годишно - темпо, при което на всеки 90 секунди в касата постъпват около 1 милион долара.

Случайна среща, която променя всичко

Началото на компанията е поставено при необичайни обстоятелства. Основателите Стив Джобс и Стив Возняк вероятно никога не биха се срещнали без намесата на Бил Фернандес, който е съученик на Джобс и съсед на Возняк. По негова инициатива двамата се запознават, когато Джобс е на 15 години, а Возняк - почти с пет години по-възрастен. Първият им съвместен проект - т.нар. Blue Box - почти ги изправя пред наказателно преследване. С устройството те успяват да манипулират телефонната система на САЩ и да провеждат безплатни разговори по целия свят. За Возняк това е техническо предизвикателство, докато Джобс още тогава разпознава търговския потенциал. След като едва не са заловени от полицията, двамата прекратяват тази дейност и насочват усилията си към разработването на персонален компютър.

Гаражът, от който започва революцията

Скоро след това се насочват към разработването на персонален компютър - идея, която по онова време изглежда почти невъзможна за масовия пазар. Возняк успява сам да създаде компютър с наличните тогава чипове - Apple I, който се смята за един от първите персонални компютри. Джобс вижда възможност за бизнес и започва да го предлага на пазара, въпреки че първоначално проектът е отхвърлен от Hewlett-Packard. Първият сериозен тласък идва от поръчка на магазина Byte Shop в Маунтин Вю, чийто собственик Пол Терел заявява готовност да купи 50 компютъра по 500 долара. Това позволява на двамата да закупят компоненти на кредит и да започнат производство в гаража на родителите на Джобс.

Риск, който струва милиарди

На 1 април 1976 г. е основана Apple Computer Company, в която участва и третият съосновател Рон Уейн. Той обаче се оттегля само дни по-късно, притеснен от финансовия риск, и продава дела си срещу 800 долара - решение, което впоследствие му струва милиарди. След като Apple I се предлага като комплект за сглобяване, Джобс и Возняк осъзнават, че бъдещето е в готовите устройства. С Apple II тази идея се реализира - компютър с вградена клавиатура и по-достъпен дизайн, от който през годините са продадени около 6 милиона бройки. През 1980 г. компанията успешно излиза на борсата.

Пробив и срив в една и съща епоха

През 1984 г. Apple представя Macintosh - компютър с графичен интерфейс за масовия пазар, който бележи технологичен пробив, но не постига незабавен търговски успех. Вътрешни конфликти водят до напускането на Джобс през 1985 г. след сблъсък с главния изпълнителен директор Джон Скъли. След неговото оттегляне компанията навлиза в труден период, белязан от проблеми с продуктите, маркетинга и производството, както и натрупване на непродадени стоки. Опити за иновации като Apple Newton не постигат очаквания успех, а през 1995 г. компанията отчита загуба от 69 милиона долара под натиска на Windows 95.

Завръщането, което спаси Apple

Обратът настъпва със завръщането на Джобс в края на 90-те години. Той опростява продуктовата линия и привлича ключови фигури като дизайнера Джони Айв и специалиста по логистика Тим Кук, с чиято помощ Apple стабилизира операциите си и започва нов възход. През 2001 г. е представен iPod, който се превръща в най-успешния продукт на компанията в следващите години.

iPhone - моментът, който промени всичко

Истинската революция идва през 2007 г. с iPhone - устройство, което комбинира телефон, музикален плейър и интернет комуникация в едно. От 2009 г. той се превръща в най-продавания продукт на Apple, а компанията се утвърждава като лидер в мобилните технологии. Джобс не доживява пълния размах на този успех - той умира през 2011 г. след дългогодишно заболяване.

Ерата на Тим Кук и новите хоризонти

След смъртта на Джобс ръководството поема Тим Кук, който разширява бизнеса и увеличава пазарната стойност на компанията до около 4 трилиона долара. Под негово управление Apple развива собствена чип технология, създава нови продуктови категории като Apple Watch и AirPods и значително разширява услугите си.

Търсенето на следващата революция

Въпреки стабилното развитие пазарът очаква следващата голяма иновация. Опитите в нови области като пространствените изчисления с Vision Pro засега не оправдават напълно очакванията, но показват стремежа на компанията да запази лидерската си позиция в технологичния сектор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com