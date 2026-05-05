Монета върху рутера. Забързва ли безжичния интернет?

В социалните мрежи набира популярност нов „лайфхак“, според който поставянето на монета върху Wi-Fi рутер може да усили сигнала и да подобри скоростта. Експерти обаче категорично отхвърлят това твърдение, като го определят като мит без научна основа. Според тях подобни действия не само не помагат, но могат и да навредят на устройството. Темата предизвиква сериозен интерес, тъй като засяга ежедневното използване на интернет в дома.

Идеята зад този трик е, че металната монета може да действа като допълнителна антена или да подпомогне охлаждането. На теория това звучи просто и удобно решение, но според данни, цитирани от IDK, подобни твърдения се базират на погрешно разбиране за начина, по който работят безжичните технологии.

Съвременните рутери използват честоти от 2,4 и 5 GHz, при които радиовълните имат конкретни физически характеристики. За да се повлияе сигналът, е необходим специално проектиран метален елемент с точни размери и позиция. Обикновената монета няма такива свойства и не е свързана електрически с устройството, което я прави напълно неефективна.

Специалистите подчертават, че антената е сложен компонент, който преобразува електрически сигнали в радиовълни. Поставянето на монета върху корпуса не участва в този процес и не може да промени разпространението на сигнала.

Произходът на мита се свързва с реални експерименти, при които се използват отразяващи материали за насочване на сигнала. В домашни условия обаче тези техники изискват прецизни изчисления и не могат да се заменят с произволни предмети.

Освен че е безполезен, този лайфхак може да има и негативен ефект. Рутерите разчитат на добра вентилация за охлаждане, а поставянето на предмети върху тях може да доведе до прегряване. Това от своя страна може да причини забавяне, сривове и по-кратък живот на устройството.

Металните предмети също могат да отразяват радиосигналите и да създават смущения. Макар ефектът от една монета да е ограничен, експертите съветват да не се поставят никакви метални обекти близо до рутера.

Според специалистите качественият Wi-Fi зависи от правилното позициониране на устройството, минималните пречки и избора на подходяща честота. Централното разположение и откритото пространство остават най-надеждните начини за стабилна връзка.

