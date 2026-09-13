Не чакайте да спре интернетът! Колко често да рестартирате рутера
Рутерът, както всяко друго оборудване, може да започне да се представя по-зле, ако никога не се рестартира
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Рутерът, както всяко друго оборудване, може да започне да се представя по-зле, ако никога не се рестартира
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