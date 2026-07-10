4 неочаквани неща, които съсипват Wi-Fi сигнала у дома

Бавният интернет невинаги е по вина на доставчика. Според специалисти има редица предмети и дори атмосферни условия, които могат сериозно да отслабят Wi-Fi сигнала у дома.

Това обяснява Алекс Хилс – един от пионерите в развитието на Wi-Fi технологиите и ръководител на екипа, изградил една от първите големи безжични мрежи още през 1993 година.

1. Микровълновата фурна

Един от най-честите виновници е микровълновата печка.

Причината е, че много Wi-Fi рутери работят на честота 2,4 GHz – същата, която използват и микровълновите фурни.

При по-стари уреди или ако вратата на микровълновата не уплътнява добре, могат да се появят смущения в сигнала.

Добрата новина е, че по-новите рутери използват и 5 GHz, където този проблем е значително по-рядък.

2. Аквариумът

Колкото и странно да звучи, водата е един от най-големите врагове на Wi-Fi сигнала.

Ако между рутера и устройството ви има голям аквариум, водата поглъща част от радиовълните и може да създаде така наречените „мъртви зони“, в които интернетът е слаб или изчезва напълно.

3. Огледала и големи телевизори

Радиовълните се държат подобно на светлината – могат да се отразяват.

Големи огледала, телевизори и метални повърхности променят посоката на сигнала и понякога го отклоняват далеч от устройствата.

4. Лошото време

Домашният Wi-Fi обикновено не се влияе от дъжда, но силни снеговалежи, екстремни горещини или повреди по външната инфраструктура могат да причинят проблеми с интернет връзката.

Освен това при лошо време повече хора остават у дома и използват едновременно стрийминг услуги, което допълнително натоварва мрежите.

Как да подобрите сигнала?

Специалистите препоръчват:

поставете рутера възможно най-високо;

разположете го близо до центъра на жилището;

избягвайте да го поставяте зад мебели или до големи метални предмети;

ако домът е голям, използвайте Wi-Fi усилвател или mesh система, която разпределя сигнала равномерно.

Понякога само преместването на рутера с няколко метра е достатъчно, за да получите значително по-бърз и стабилен интернет.

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