Защо някои хора са магнит за комарите

Защо едни хора се прибират от лятната почивка с десетки ухапвания от комари, а други почти не усещат присъствието на насекомите? Отговорът няма нищо общо със „сладката кръв“, а се крие в биологията на човешкото тяло, показват научни изследвания.

Комарите първо „надушват“ въглеродния диоксид

Само женските комари хапят хората, тъй като се нуждаят от белтъците в кръвта, за да развият яйцата си.

Те могат да засекат човек от разстояние до 10 метра, като използват въглеродния диоксид (CO₂), който издишваме. Затова възрастните хора обикновено привличат повече комари от децата, защото отделят повече CO₂.

Колкото сте по-топли, толкова сте по-привлекателни

След като се насочат към потенциалната си жертва, комарите реагират и на телесната температура и влагата.

Затова:

бременните жени са почти два пъти по-привлекателни за комарите;

хората, които спортуват или току-що са се движили активно, също се превръщат в предпочитана мишена;

по-едрите хора обикновено привличат повече насекоми, защото отделят повече топлина и въглероден диоксид.

Миризмата на кожата е решаваща

Според учените най-важният фактор е индивидуалната миризма на кожата.

Нашата кожа отделя стотици летливи химични съединения, образувани от естествените бактерии върху нея. Именно тези вещества действат като своеобразен „парфюм“ за комарите.

Изследване на учени от Университета „Рокфелер“ показва, че хората с по-високи нива на определени карбоксилни киселини по кожата са били до 100 пъти по-привлекателни за комарите от останалите.

Гените също имат значение

Изследвания върху близнаци показват, че привлекателността за комарите може да бъде наследствена.

Еднояйчните близнаци привличат почти еднакъв брой комари, докато при двуяйчните разликите често са значителни. Това подсказва, че част от миризмата на тялото, която привлича насекомите, е генетично обусловена.

Митът за „сладката кръв“

Специалистите са категорични, че популярното твърдение, че комарите предпочитат хора със „сладка кръв“, не е вярно.

Всъщност насекомите не могат да определят вкуса на кръвта предварително. Те избират жертвите си още преди да кацнат върху тях – по количеството издишан въглероден диоксид, телесната температура и уникалната миризма на кожата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com