Кръстиха нови буболечки на Тейлър Суифт. И те наистина приличат на нея!
Руси с червено по тях
Следете всички новини, анализи и коментари за Насекоми. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Руси с червено по тях
Въглеродният диоксид, телесната температура и специфичната миризма на кожата определят кой ще стане любимата мишена на кръвосмучещите насекоми
Помага при депресии и безпокойство
Редовната дезинсекция и дератизация са важни
Страшна напаст връхлетя жителите на Южна Каролина
Западнонилска треска има нови случаи в Гърция
По думите му причина за това е дългият пролетен сезон
Варненецът уточни, че живее на 14-я етаж
Какво се случва в мегаполиса
промени в Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
Гледайте етикета, две Е-та показват наличието на насекоми
Имайте едно наум когато видите обозначенията Е120 и Е904
Появяват се списъци, целящи дезинформация на хората и внушавайки опасност за здравето
Карат S-класи, а не искат щурци и червеи
За момента одобрени за консумация са само някои видове
Те са идеалният отговор за много проблеми в хранително-вкусовата промишленост
Служители на НАСА с опит в производството на храни и космически полети оценяват предложенията на над сто участници в конкурса
За това aлaрмирaхa вoдeщи eкcпeрти eнтoмoлoзи
Всичко е опасно, щом премине границата на биологичната толерантност
Вилем-Александър откри днес една от най-модерните ферми за насекоми в Европа