Парче лимон в стаята върши чудеса

Още в древни времена хората са се уверили в лечебните свойства на лимона. И днес, при всяка настинка, го хапваме заради голямото съдържание на вит. С и неговото антимикробно, антисептично, тонизиращо, антивирусно и диуретично действие. Малко хора обаче знаят, че чинийка с лимон на нощното шкафче върши чудеса. Ето какви са те:

Намалява безпокойството

Цитрусовият аромат намалява безпокойството и помага за облекчаване на напрежението след тежък ден. Ако нямате лимоново етерично масло , използвайте парче лимон.

Подобрява концентрацията и вниманието

Лимонът има още едно невероятно свойство – когато човек вдишва аромата му всеки ден, става по-концентриран, подобряват се паметта и умствената дейност. Дори на работното място хората правят по-малко грешки, когато има аромат на лимон, са установили японски учени.

Помага при депресии

Етеричното масло от лимон е доказано средство срещу депресия. Преди да пиете всякакви други лекарства, първо пробвайте с този слънчев плод.

Прочиства въздуха от микроби

Лимонът има не само приятен аромат, той е идеален за почистване на въздуха в помещението.

Кръвното ви налягане ще се нормализира

Много хора страдат от хипертония, а лимонът може да помогне и тук. Дори само миризмата му понижава кръвното налягане.

Гони досадните насекоми

Мравките, мухите, комарите и други насекоми е малко вероятно да останат в къща, миришеща на лимон. Опитайте, преди да посегнете към химически препарати. За още по-голям ефект можете да сложите по една пъпка карамфил във всяко резенче.

Освен това с използваните резенчета можете успешно да почистите кухненската дъска за рязане.

