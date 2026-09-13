Тези храни оправят съня
8 продукта за късна вечеря
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8 продукта за късна вечеря
Ново изследване на Университета „Макгил“ показва верния начин
Многократните събуждания остават незабелязани, но при рискови пациенти натоварването може да има сериозни последици
Интересни резултати от мащабно изследване
Темата за пълноценната почивка присъства все по-често в медиите
Не само какво ядем, а и кога: часът на хранене определя теглото и здравето ни
Освен, че пречи на съня опасен е и за друго
Най-добре е да ги ограничите във вечерната си диета
Зависи от позата, в която спите
От гладуване и ледени душове до смарт часовници и ДНК анализи – все повече хора търсят начини да подобрят съня, концентрацията, енергията си
Участниците трябва да са облечени като „спяща красавица“ или „принц“, да са добре нахранен и истински изморени
Учени разкриват как липсата на сън застрашава здравето и как да си го върнем
Всяка от тези напитки има редица предимства
Може да е полезно за хормоните
Организирам времето си до минута, защото иначе не мога да функционирам“, признава той
За 30 дни може да се пребори
Експерт по съня обяснява как нуждите от почивка се променят между 20 и 60 години
Ето защо мозъкът ти „пуска прожекция“ нощем
Навиците и рутината играят важна роля
Сиеста в Испания, хируне в Япония, вече я наричат капсула за сън