5 напитки, които помагат бързо да заспим. Няма да повярвате!

Вечерните навици преди лягане могат пряко да повлияят върху качеството на съня, показват препоръки на диетолози, цитирани от специализирани издания. Освен добре познатия чай от лайка, редица други напитки също подпомагат отпускането на организма и по-бързото заспиване. Експертите посочват както ползите, така и потенциалните рискове при някои от тях. Най-важен остава балансът - както в избора, така и в количеството и времето на прием.

Черешовият сок - естествен източник на мелатонин

Черешовият сок се откроява като една от най-често препоръчваните напитки за вечерна консумация. Диетологът Шели Болс обяснява, че той е естествен източник на мелатонин - хормонът, който регулира циклите на сън и бодърстване. Освен това съдържа вещества, подпомагащи усвояването на триптофан - аминокиселина, необходима за синтеза на серотонин и мелатонин. По думите на експерта, полифенолите в напитката намаляват възпалението и допринасят за по-качествен сън. В същото време специалисти предупреждават, че високото съдържание на захар изисква умерена консумация.

Чаят от лайка - класика със научно обяснение

Чаят от лайка остава класически избор, но причината за ефекта му има конкретно научно обяснение. Активното вещество апигенин се свързва със специфични рецептори в мозъка и подпомага успокояването на нервната система. Според диетолози, това улеснява прехода към сън и намалява нивата на стрес. Препоръчва се напитката да се приема между 30 и 45 минути преди лягане, за да може организмът да я усвои и да се възползва максимално от ефекта.

Кравето мляко - традиция с реален ефект

Кравето мляко също има място сред препоръчваните вечерни напитки. То съдържа триптофан и малки количества мелатонин и серотонин, които подпомагат регулацията на съня. Освен това е източник на калций, витамин D и магнезий - елементи, които участват в отпускането на мускулатурата и нервната система. Специалистите отбелязват, че редовната консумация на млечни продукти има общо положително въздействие върху здравето, като вечерният прием може да подпомогне по-лесното заспиване.

Чаят от пасифлора - помощ при напрежение и тревожност

Сред билковите алтернативи се откроява чаят от пасифлора. Той се използва за успокояване на мислите и намаляване на напрежението след натоварен ден. Според експерти, растението съдържа GABA - невротрансмитер, който понижава мозъчната активност и съдейства за по-дълбок сън. Това го прави особено подходящ за хора със затруднения при заспиване, свързани със стрес и тревожност.

Чаят от тулси - контрол върху стреса преди сън

Чаят от свещен босилек, известен като тулси, също се препоръчва като част от вечерния ритуал. Той принадлежи към групата на адаптогените - вещества, които подпомагат организма да се справя със стреса. Освен че насърчава спокойствието, тулси влияе върху регулирането на кортизола - хормона на стреса, отделян от надбъбречните жлези. Това подпомага плавния преход към състояние на релаксация преди сън.

Колко и кога да пием - ключът към ефекта

Специалистите обръщат внимание и на количеството течности преди лягане. Препоръчва се прием между 180 и 240 мл около един до два часа преди сън. По-големи количества могат да доведат до нощни събуждания заради нуждата от посещение на тоалетна, което влошава качеството на съня. Балансираният подход остава ключов фактор за постигане на реален ефект от вечерните напитки.

