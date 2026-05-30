Кърлежи мутанти убиват наред. Вече има жертви

Жестока здравна катастрофа е на път да взриви съседна Турция, след като затоплянето на времето и обилните валежи отприщиха масова инвазия на кърлежи, пренасящи смъртоносната Кримска-Конго хеморагична треска. Комбинацията от тропическа влажност, високи температури и засилена човешка активност на открито превърна тревните площи в истински капани на смъртта, а черната статистика вече отчете първите три ужасяващи жертви.

Жесток капан: Вирусът убива за по-малко от седмица

Турските медии гръмнаха с разтърсващи детайли за скоростната и безмилостна проява на тежкото вирусно заболяване. Последният шокиращ случай е от окръг Сивас, където 55-годишен мъж и баща на четири деца издъхна в болницата в адски мъки само шест дни след фаталното ухапване. Той е бил приет по спешност с брутално висока температура, но лекарите са останали безсилни пред агресивния вирус. Това е третият официално потвърден смъртен случай в района на град Хафик, а паниката сред населението расте с всяка минута.

Райони под блокада: Кои са най-опасните зони

Черната вълна отнема животи и в окръзите Токат и Кастамону, превръщайки земеделските терени и пасищата в зони с най-висок риск. Местните власти предупреждават, че хората, които прекарват време около животни или се разхождат в неокосени територии, са подложени на денонощна заплаха.

Атмосферните условия буквално действат като инкубатор за паразитите, а експертите призовават за незабавни мерки и извънредна бдителност, тъй като заразата се разпространява със светкавична скорост в близост до нашите граници.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com